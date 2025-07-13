CHP lideri Özgür Özel, Adıyaman’da ev hapsinde tutulan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil İzci CHP’ye geçti.
HAKSIZLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ CHP’YE GEÇTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsinde tutulan ve görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek için kente geldi.
Özel’in ziyareti sırasında siyasette dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Halil İzci, CHP’ye katıldı. Rozetini bizzat Özgür Özel taktı. Bu katılımla birlikte CHP’nin Adıyaman Belediye Meclisi’ndeki üye sayısı 21’e çıktı.