Belce ÖRÜ ERÇİN

YILIN 3’üncü enflasyon raporu sunumuna jeopolitik riskler, akaryakıt fiyatları ve gıda enflasyonu damga vurdu. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, petrol fiyatlarının yüksek ve oynak seyrettiğini söyleyerek bu göstergelerin ağustos ayına da sarktığını ifade etti. Karahan, savaş etkisi dışında motorin fiyatlarında rafineri marjları kaynaklı yükselişlerin de enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu belirtti.

‘KISMİ BAŞARISIZLIK’

Toplantıda Başkan Karahan akaryakıttaki fiyat artışları, risk oluşturan gıda enflasyonundaki katı seyir ve yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki zamlar nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltti. 2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini de yüzde 26.3’ten yüzde 28.5’e yükseltildi. Tahminlerin sürekli güncellenmesiyle ilgili ise özeleştiri yapan Başkan Karahan, “Yüzde 85’ten enflasyonun yüzde 31’e gerilemesi bir başarıdır fakat enflasyonun bizim tahminlerimizin üzerinde kalması ve sık tahmin güncellememiz kısmi bir başarısızlıktır diyebiliriz” diye konuştu.

YÜZDE 30’LARDA KALDI

Toplantıda ayrıca bu sene yüzde 30-33 seviyelerinde takılı kalan enflasyonun seneye de yüzde 20’lerde demir atma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Buna rağmen Karahan, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 15’e, 2028 sonunda ise yüzde 9’a gerilemesini, orta vadede ise yüzde 5’lik hedefte istikrara kavuşmasını öngördüklerini belirtti. TCMB yönetiminin ileriye dönük risklere rağmen sadece 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi eleştirilere neden oldu. Öte yandan bu yılki yüzde 28 tahmininin tutmasına da şüpheyle bakılıyor.

Çalışan ve emeklinin iktidardan alacağı var

TCMB 2026 yılı sonu enflasyon hedefini yüzde 26’dan yüzde 28’e revize etmesi, milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş zamlarına yönelik yeni hesaplamaları gündeme getirdi. Enflasyona göre maaş zamları geriden gelen emekli ve memur TCMB’nin sürekli yükselttiği enflasyon tahminleri nedeniyle iktidardan alacaklı konumunu korumayı sürdürüyor. Öte yandan asgari ücretli yılbaşında yüzde 27 zamla yetinmek durumunda kaldı ve ara zam alamadı. Şimdi asgari ücretlinin aldığı zam tahminlerin altında ezildi.