“Tuttu Fırlattı Kalbimi” şarkısıyla müzik dünyasında adını duyuran Gökçe Dinçer, yeniden nikâh masasına oturdu. Şarkıcı, müzisyen Aras Yıldıran ile Beşiktaş’ta düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününe aileleri ve yakın dostları eşlik ederken, törenden kareler sosyal medyada paylaşıldı. GÖKÇE’NİN MUTLU GÜNÜ Gökçe Dinçer ile Aras Yıldıran, yakın çevrelerinin katıldığı nikâh töreninde birbirlerine “evet” dedi. Birlikte müzik çalışmaları da bulunan çiftin düğününden fotoğraflar sosyal medyada yer aldı. İLK EVLİLİĞİ 11 YIL SÜRMÜŞTÜ Gökçe Dinçer, diş hekimi Bülent Gençer ile 2024 yılında yollarını ayırmıştı. Şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda ilk evliliğinin başlangıcını da anlatmıştı. Gökçe, 11 yıl önce yurt dışında evlendiklerini ve düğün yapmadıklarını belirterek, evlilik kararlarını “meraktan” aldıklarını söylemişti. Şarkıcı, ilk evliliğiyle ilgili, “Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü” ifadelerini kullanmıştı.

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