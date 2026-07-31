Dünyanın pek çok ülkesinde dinlenme faaliyeti olarak kabul edilen olta balıkçılığı, Amerika kıtasında düzenlenen profesyonel organizasyonlarla milyonlarca dolarlık bir sektöre dönüştü. Düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporcular, yüksek para ödüllerinin sahibi oluyor.

PROFESYONEL BALIKÇILIK NASIL MİLYON DOLARLIK BİR SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ?

Sektörün zirvesinde yer alan ve "KVD" lakabıyla tanınan Amerikalı Kevin VanDam, 1990 yılında 23 yaşındayken başladığı kariyerinde 6 kez "Yılın Bassmaster Balıkçısı" seçildi. 2023 yılında emekliye ayrılan sporcu, katıldığı yarışmalardan toplamda 7,2 milyon dolar (6,67 milyon euro) gelir elde ederek listenin ilk sırasına yerleşti.

YARIŞMALARDAN MİLYON DOLAR KAZANAN DİĞER BALIKÇILAR KİMLER?

Sektörün öne çıkan bir diğer ismi olan eski çatı ustası David Dudley, gençlik yıllarında balıkçılık yarışmasına gitmek için basketbol antrenmanını aksatınca takımdan çıkarıldı. Spor hayatını balıkçılığa yönlendiren Dudley, kariyeri boyunca turnuvalardan 4,9 milyon dolar kazandı.

2021 yılında hayatını kaybeden Aaron Martens ise kariyerinde 20 kez "Bassmaster Classic" yarışmasına katılıp vefatına kadar 3,84 milyon dolarlık para ödülüne ulaştı. Tarihte Major League Balıkçılık Dünya Şampiyonluğu, Orman Kupası ve Yılın Bassmaster Balıkçısı unvanlarının tümünü kazanan tek isim olan Greg Hackney ise toplamda 3,8 milyon dolar kazanç sağladı.