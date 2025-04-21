Esra ALUS
Saraçhane protestolarından dolayı 71 genç hâlâ cezaevinde tutuklu. Gençler yatarı bile olmayan suçtan günlerdir cezaevinde, bayramı ailesinden uzak geçirdi, sınavlarını kaçırdı.
PROTESTO TEMEL HAKTIR
İstanbul Barosu önceki başkanı avukat Filiz Saraç, “Tutuklama tedbirdir, gözdağı verme cezalandırma ve baskı aracı değildir. Tutuklu gençler bir an önce serbest bırakılmalıdır” diyerek sert tepki gösterdi.
Saraç, uygulamanın gözdağı olduğunu ifade etti, şu açıklamayı yaptı: “Temel insan hak ve özgürlüklerin suç kapsamına sokulmak istenmesi, soruşturma işlemlerinin gözdağına, gözaltı işleminin baskı aracına dönüştürülmesi kabul edilemez. Şiddet içermeyen her tür protesto temel haktır. İzinsiz gösteri yapıldığı gerekçesiyle tutuklama yapılamaz, barışçıl protesto haktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına tutuklamayla karşılık vermek, müdahale etmek demokratik toplumun gereklerine aykırıdır.”