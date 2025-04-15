Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında geçtiğimiz aylarda tutuklama kararı verilmiş ve halihazırda Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmacı olan Tuğsuz'un firari olduğu öğrenilmişti.



Geçtiğimiz yıllarda da hapis cezasına çarptırılan ve kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edilen Tuğsuz, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından Survivor yarışmasına katılmıştı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEMEK İÇİN BİLEREK KAYBETTİ



Hikmet Tuğsuz'un yurt dışına gitmesinin ardından devam eden yargılama sürecinde Tuğsuz'un iki yeni suça karıştığı ortaya çıkarken, '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hakkında tutuklama kararı verilen Tuğsuz'un Türkiye'ye döner dönmez cezaevine gönderileceği öğrenilmişti.



Survivor'da 24 saatliğine Türkiye'ye gelme ödülünü duyan Hikmet'in yarışma sırasındaki isteksiz tavırları ve yarışmayı bilerek kaybetmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.



Tuğsuz, oyun başlar başlamaz elindeki topları bilerek yere düşürdü.