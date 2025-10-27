CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 'casusluk' iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek." dedi.

İmamoğlu tutuklama kararı sonrası, “Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu'... Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.

Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği beyanındaki yazışmalar ve iddialar sorulan İmamoğlu'nun ifadesinde, "Casusluk benim hayatıma hakarettir. Bu suçlama bana yöneltilebilecek en ağır ve en saçma ithamdır" dediği öğrenildi.

Dosya kapsamında birlikte hakkında soruşturma yürütülen isimlerden Merdan Yanardağ'ı gazeteci olması sebebiyle tanıdığını belirten İmamoğlu, "Hatırladığım kadarıyla program yaptığı televizyon kanalına üç dört defa kendisini ziyaret etmiştim. Yine dosyadaki şüphelilerden Melih Geçek isimli şahsı tahminen 12 yıldır tanırım, bilgi işlem konusunda deneyimli olduğunu bilirim. Necati Özkan isimli şahıs ise katılmış olduğum 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde siyasi kampanyalarımı yöneten ve aynı zamanda danışmanlığımı yapmıştır. Kendisinin İBB bünyesinde resmi bir görevi bulunmamaktaydı" ifadelerini kullandı.

'HÜSEYİN GÜN'Ü TANIMIYORUM'

İmamoğlu, Hüseyin Gün ve 'manevi annesi' olarak bahsettiği iddia edilen Seher Erçili Alaçam ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Gün'ü tanıdığımı hatırlamadığını belirten İmamoğlu, "Bu şahsı hatırlamıyorum. Hakkında soruşturma açıldığını öğrendikten sonra medyaya yansıyan bir fotoğraf gösterildi. Gün isimli şahsı tekraren anımsayamadım, fakat söz konusu ziyareti hatırladım. Bu ziyaret 2019'da İBB Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti" dedi.

Fotoğraftaki diğer kişi olan Seher Erçili Alaçam için de konuşan İmamoğlu, "Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum. Bu hatırladığım anekdot haricinde belirttiğim üzere Hüseyin Gün isimli şahsı tanımam" ifadelerini kullandı.

'UYGULAMAYI İLK KEZ DUYDUM'

Savcılığın, "Wickr ME" adlı mesajlaşma uygulamasıyla ilgili sorularını da cevaplayan İmamoğlu, "Bu uygulamayı ilk kez duydum. Hiç kullanmadım, üyeliğim yoktur. 'Mr. Mayor' veya 'Ekrem Başkan' ifadeleriyle yapılan yazışmalarda benden bahsedildiğini sanıyorum ama bu yazışmalarla hiçbir ilgim yok. Okuduğunuz tüm yazışmalar ile alakalı bilgim bulunmamaktadır" dedi.

'CIA ÇALIŞANINDAN TAVSİYE ALMAM AKLA MANTIĞA UYGUN DEĞİLDİR'

İmamoğlu, "2019 Haziran başında Necati Özkan ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten şahsın 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir" diyen İmamoğlu, "Çünkü ben o dönem 7 aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremin adeta çöpe atılarak sadece 15 güne indirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. 6 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı bilen bir şahıs olarak CIA çalışanı olduğu belirtilen Aarron Barr isimli şahsın bana muhafazakarlara nasıl davranmam ile alakalı tavsiyelerde bulunması akla mantığa uygun değildir. Dolayısıyla söz konusu beyanlarla alakalı diyecek bir şeyim yoktur. Belirtilen hususlar ile alakalı bilgim yoktur" diye konuştu.

'HUKUKİ HAKLARIMI KULLANACAĞIM'

İmamoğlu ifadesinde savunmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuç olarak soruşturma dosyası kapsamında casusluk suçu iddia edilerek bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir.

Benim nazarımda casusluk vatan hainliği ile eşdeğerdir. Dolayısıyla söz konusu dosya nazara alınarak hakkımda yürütülen casusluk kapsamındaki hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum.

Bu dosyanın oluşumunda veya yürütülmesinde yer alanlar ile alakalı hukuki haklarımı kullanacağım.

Üzerime atılı suçlamaları yukarıda da belirttiğim üzere kabul etmiyorum. Komplo teorisi ile karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçidir."