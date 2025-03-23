İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane mitingleri, devam ediyor. Yüz binlerce vatandaş, yapılan çağrılar üzerine Saraçhane'ye akın etti.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de toplanan kalabalığa yaptığı konuşmasında "Göz göre göre haksızlığa uğramanın çok derin bir acısı vardır. Bizle bu acıyı çok iyi biliyoruz. Bu acıyı gerçeklerin çıkmasını beklediğimiz kurumlar öğretti. Bizim haksızlığa karşı susmamızı bekliyorlar. Ama öyle olmayacak. Herkese kendine yapılan haksızlıkları hatırlattı. Yıllardır Ekrem'i suçlu göstermek için neler yapmadılar ki? Hatırlayalım 6 yıl önce Ekrem'in kazanacağını fark eden devletin kurumları oy verilerini açıklamayı durdurmuştu. Ekrem o gece çıkıp 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' demişti. O günden bugüne ülkeyi yönetenler Ekrem'den ve onu sevenlerden korkuyorlar. Milletin iradesini gasp edip onu siyaset dışına bırakmak istiyorlar. Onu dışarıda bırakıp iş sandığa kalmadan kazanırız sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Bunu gören gençler, kadınlar tüm Türkiye direniyor." dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de bulunan İBB Merkezi önünde toplanan kalabalığa sesleniyor.

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