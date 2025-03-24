Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,35 değer kazanarak 122,35 puan artışla 9.167,00 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Güne hızlı alımlarla başlayan Bankacılık Endeksi'nde saat 10.12 itibariyle yükseliş yüzde 4 seviyesini geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olduğu 21 Mart Cuma günü 8.984,54 puanı test ederek 9.044,64 puandan kapanmıştı.

SPK'DEN ÖNLEMLER: AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ YASAKLANDI

SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ NEDİR?

25 Nisan 2025'e kadar Borsa İstanbul'da açığa satış yapılamayacak.

Açığa satış, yatırımcıların ellerinde olmayan hisseyi ödünç alıp satması ve fiyat düşüşünden kazanç elde etmesi anlamına gelir.

Halka açık şirketlerin hisse geri alımı kolaylaştırıldı.

Şirketler, kendi hisselerini daha kolay bir şekilde satın alabilecek.

Kredili işlemlerde öz kaynak oranı esnetildi.

Kredili işlem yapan yatırımcılar için belirlenen öz kaynak zorunluluğunda gevşeme sağlandı.

Yani, yatırımcıların daha düşük teminatla işlem yapmasına izin verilecek.

EMİR/İŞLEM ORANI DEĞİŞTİ

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.100 ve 9.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.