Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam eden Survivor yarışmasının finalinin İstanbul'da yapılacağı açıklanırken, finale günler kala yarışmada sürpriz bir veda yaşanmıştı.



Şubat ayında hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı verilen Hikmet Tuğsuz, finaller için Türkiye'ye dönmesi halinde tutuklanarak cezaevine gönderileceğini öğrenmiş ve kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmıştı.

Hakkında 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlarından hüküm verilen Tuğsuz'un yarışmadan ayrıldıktan sonra hangi ülkeye kaçtığı belli oldu.



TÜRKİYE'YE DÖNMEDİ, SOLUĞU LONDRA'DA ALDI



Tuğsuz'un yarışmadan ayrılmasına ilişkin yapılan açıklamada sunucu Murat Ceylan "Hikmet artık aramızda değil. Ailesi bizimle iletişime geçti ve görüşme talep etti. Görüşme sonrası Hikmet, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti" ifadelerini kullanmış ve 38 yaşındaki eski güreşçinin akıbeti merak konusu olmuştu.

Ada konseyinde sunucu Murat Ceylan tarafından duyuruldu. Ceylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hikmet artık aramızda değil. Ailesi bizimle iletişime geçti ve görüşme talep etti. Görüşme sonrası Hikmet, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti"



Türkiye'ye dönmesi halinde havaalanında tutuklanacağını öğrenen Tuğsuz'un Londra'ya gittiği öğrenildi.







