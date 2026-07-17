Özellikle yüz hatları, dudakları ve burnundaki değişim dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları Balcı'nın eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştırarak çok sayıda paylaşım yaptı. Geçirdiği estetik işlemler nedeniyle tanınmakta zorlandığını belirten yorumlar da gündemde öne çıktı.