İŞTE BENİM STİLİM AYŞENUR'UN ESTETİKLERİ GÜNDEM OLDU
Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasındaki tarzı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Ayşenur Balcı, bu kez hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle gündemde.
Tutuklanma kararının ardından Balcı'nın yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla yaşadığı değişim de yeniden sosyal medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasına girdi.
AYŞENUR BALCI'NIN SON HALİ
Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Ayşenur Balcı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklandı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda toplam 25 şüpheli gözaltına alınırken, 11 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, tutuklanan isimler arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile Ayşenur Balcı da yer aldı.
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YAPTIRDIĞI ESTETİK OPERASYONLAR HERKESİN DİLİNDE
Tutuklama kararının ardından Ayşenur Balcı'nın yıllar içindeki değişimi de yeniden gündeme taşındı. İşte Benim Stilim yarışmasına katıldığı dönemde doğal görünümüyle tanınan Balcı'nın, zaman içinde geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştuğu yorumları sosyal medyada geniş yankı buldu.
Özellikle yüz hatları, dudakları ve burnundaki değişim dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları Balcı'nın eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştırarak çok sayıda paylaşım yaptı. Geçirdiği estetik işlemler nedeniyle tanınmakta zorlandığını belirten yorumlar da gündemde öne çıktı.
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