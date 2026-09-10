İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seferihisar Belediyesi’ne yönelik “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada, Sultan Acar’ın para trafiğine ilişkin ifadeleri de dosyaya girdi.

PARALAR ŞOFÖRLERLE ELDEN GÖNDERİLDİ

Acar, Yetişkin’le birliktelikleri sırasında birçok kez para istediğini, bazı ödemelerin doğrudan Yetişkin tarafından, bazılarının ise şoförleri Aykan, Deniz ve Serter aracılığıyla elden yapıldığını anlattı. WhatsApp kayıtlarında da “Aykan’ı ne zaman göndereceksin?” ve “Aykan geldi şimdi aldım” şeklindeki mesajlarla para teslimatlarının izlerine rastlandı.

300 BİN LİRALIK ÖDEME

Mesajlarda Acar’ın Yetişkin’den 300 bin lira istediği, bu parayı kredi kartlarını kapatmak ve kişisel ihtiyaçlarında kullanmak istediğini belirttiği görüldü. Acar ifadesinde, Folkart Vega’daki evinin kirasının da Yetişkin tarafından karşılandığını söyledi. Bir defasında 6 aylık kira ve diğer ihtiyaçları için kendisine 300 bin liranın elden verildiğini, ardından 6 aylık kira bedelini bankadan ödediğini belirtti. Başka bir yazışmada ise kira, fatura ve ailesine göndereceği para için 150 bin lira isteyen Acar’a Yetişkin’in “Yarın hallederim” yanıtını verdiği görüldü.

765 BİN LİRALIK OTOMOBİLE 300 BİN LİRA

Soruşturma dosyasına göre para trafiğinin bir başka ayağını otomobil alımı oluşturdu. Acar, Mart 2025’te 765 bin liraya beyaz Renault Clio aldığını ve aracın ilk 300 bin lirasını Yetişkin’in verdiğini söyledi. Kalan tutarın ise kendisi ve kardeşi Aykan Dalbudak tarafından karşılandığını belirtti. WhatsApp yazışmalarında ikilinin araç ilanlarını birbirlerine gönderdiği, Acar’ın otomobil konusunda Yetişkin’den fikir aldığı ve aracın bulunmasında Aykan’ın da rol oynadığı görüldü.

OTEL KAYITLARINI DA DOĞRULADI

Acar, Yetişkin’le Antalya, Muğla/Bodrum ve farklı illerdeki otellerde birlikte kaldıklarını da kabul etti. Dosyadaki konaklama kayıtları kendisine sorulduğunda, bunların tamamının Yetişkin’le ilişkilerinin bulunduğu dönemde gerçekleştiğini söyledi. Bazı otel kayıtlarında şoförler Aykan Dalbudak ve Serter Özboyuk’la aynı odada görünmesine rağmen gerçekte Yetişkin’le aynı odada kaldığını beyan etti. WhatsApp mesajlarında da Yetişkin’in “Aykan’la seni bir oda olarak alacağız, ben seninle kalacağım” ifadelerini kullandığı görüldü. Acar ayrıca bazı seyahatlerde Seferihisar Belediyesi’ne ait Skoda marka araçla hareket ettiklerini, otel ve restoran masraflarının çoğunlukla Yetişkin tarafından karşılandığını anlattı.

FİİLEN ÇALIŞMADIĞI ŞİRKETTEN SGK KAYDI

Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici konu ise Acar’ın SGK kaydı oldu. WhatsApp yazışmalarında Yetişkin’in, “Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor” mesajını gönderdiği görüldü. Acar, SGK kaydının Yetişkin’in devreye girmesiyle arkadaşı Zeki Seyyar’a ait işyerinden yapıldığını, ancak burada fiilen hiç çalışmadığını söyledi. Sigorta masraflarını kendisinin karşıladığını belirten Acar, Zeki Seyyar’ı yalnızca bir kez gördüğünü ifade etti.

"KUMARA MI DÜŞTÜN YİNE?"

3 Ekim 2025 tarihli mesajlarda Yetişkin’in Acar’a, belediyeye 460 bin liralık bir icra geldiğini ve banka hesaplarının bloke edildiğini söylediği görüldü. Acar’ın buna “Para isteseler veriyorsun sen zaten her seferinde” şeklinde yanıt verdiği belirlendi. Başka bir yazışmada ise Yetişkin’in rulet masasının fotoğrafını gönderdiği, Acar’ın “Kumara mı düştün yine?” diye sorduğu, Yetişkin’in de 200 euro kâr ettiğini söylediği görüldü.

ACAR: BELEDİYE İŞLERİNE DAHİL OLMADIM

Sultan Acar, savcılık ifadesinde Yetişkin’le sevgili olduklarını, para alışverişlerini, seyahatleri, konaklamaları ve otomobil alımına ilişkin desteği kabul etti. Ancak belediyedeki işlere veya rüşvet iddialarına dahil olmadığını savundu. Acar, Yetişkin’le görüşmelerinde belediye işleriyle ilgili herhangi bir konu konuşmadıklarını ve onun işlerine ilişkin herhangi bir meseleye dahil olmadığını söyledi. Müdafii de para hareketlerinin sevgililik ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini, Acar’ın belediyeye ilişkin ihale, ödeme ve para transferlerinden haberdar olmadığını öne sürdü.

Soruşturma dosyasındaki WhatsApp kayıtları ile Acar’ın ifadelerinin karşılaştırılmasıyla, yüz binlerce liralık para talepleri, şoförler üzerinden yapılan nakit teslimatlar, kira ve otomobil ödemeleri, otel konaklamaları ile SGK kaydına ilişkin ayrıntılar soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.