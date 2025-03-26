2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'deki eylemler nedeniyle tutuklandı.

Karar çıkmadan önce Berkay Gezgin, "Bu dava siyasi. Karar ne olursa olsun sesimizi duyurmaya devam edin. Biz suçsuzuz, bizi burada hukuksuzca tutuyorlar. Vatanını milletini seven 21-22 yaşındaki hakkını arayan Türk gençlerinin burada tutuklama ile karşı karşı karşıya bırakıyorlar. Bu geldiğimiz tablo gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes sesini çıkarsın, kimse susmasın, her şey çok güzel olacak sadece biz mücadele edersek, etmezsek olmaz" dedi.