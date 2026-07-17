Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik 11 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Tutuklama kararının ardından Ankara Sincan Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Hüseyin Can Güner, dün gece saatlerinde alınan kararla Kırşehir Cezaevi'ne nakledildi. Önceki gün CHP'nin önceki Genel Başkanı Özgür Özel tarafından cezaevinde ziyaret edilen Güner'in Kırşehir'e nakledilmesinde, ziyaretçi yoğunluğunun da gerekçe gösterildiği belirtildi.
24 TUTUKLAMA
Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgulamaların ardından, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamındaki 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılık soruşturmanın derinleştirilmesi için örgüt şeması üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdı.