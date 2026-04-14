İstanbul'da ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında eski hakem Elif Karaarslan ile sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu dahil sekiz kişi tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Karaarslan ve Ayanoğlu'nun sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir değişiklik yaşandığı ortaya çıktı. Daha önce abonelik sistemi üzerinden gelir elde eden iki ismin, bu özellikleri hesaplarından kaldırdığı görüldü. NE OLMUŞTU? İstanbul Emniyeti tarafından yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet ve adli işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmiş ve mahkeme, 19 kişiden 8'inin tutuklanmasına karar verirken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan isimler arasında Karaarslan ve Ayanoğlu da vardı.

