Emekli CIA ajanı David Rush’ın evine düzenlenen FBI baskını akılalmaz bir serveti ortaya çıkardı.

FBI ajanları evde 40 milyon dolar değerinde 303 külçe altın ile 2 milyon dolar nakit para ve üç düzineye yakın lüks Rolex saat ele geçirdi.

İstihbarat örgütünde üst düzey yönetici pozisyonundan emekli olan Rush söz konusu varlıkları resmi iş gerekçesiyle talep etmişti.

Rutin bir denetim sırasında bu varlıkların resmi muhafazada olmadığı fark edilince CIA Direktörü durumu FBI'a aktardı.

FBI yaptığı açıklamada süreci "CIA iç soruşturmasında yasa ihlalleri belirlenince CIA Direktörü John Ratcliffe bu bilgileri adli soruşturma için FBI kurumuna devretti. FBI bu konuyu tamamen aydınlatmak adına CIA ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki ortaklarıyla çok yakın bir iş birliği yürütmektedir" denildi.

Yetkililer baskından önce Rush'ın ofisindeki depoyu kontrol ettiklerinde ise paranın yalnızca bir kısmı oradaydı.

ÖZ GEÇMİŞİNDE YALAN SÖYLEMİŞ

David Rush şu an için sadece üniversite özgeçmişini abartmak ve Deniz Kuvvetleri Yedek Subayı olduğunu iddia ederek hükümeti dolandırmakla suçlanıyor.

Mahkeme belgelerine göre Rush federal hükümette üst düzey bir yönetici rolü elde etme sürecinde geçmişinin büyük bir kısmını uydurdu.

Şüpheli 1997 yılında donanmaya katılmış ve 2015 yılında onurlu bir şekilde terhis edilmişti. Resmi belgelere göre kendisi ABD ordusunun başka hiçbir branşına asla kaydolmadı.

Rush donanmadan terhis edildikten sonra aktif bir Deniz Albayı statüsünde olduğunu sahte belgelerle iddia etti.

Bu sayede bir yandan şişirilmiş bir yönetici maaşı alırken diğer yandan hak etmediği 77 bin dolarlık askeri izin ücretini de cebine indirdi.