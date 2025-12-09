İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aralarında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı'nın da yer aldığı çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TRT Haber'in aktardığına göre şüpheliler, hakimlik ifadelerinde iddiaları reddetti. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Metehan Baltacı, bahis geçmişi için 'gençlik hatasıydı' ifadelerini kullandı.

Oyuncuların ifadeleri şu şekilde:

Galatasaraylı Metehan Baltacı:



“Şike yapmadım. Tırnaklarımla geldim. Gençlik hatasıydı, pişmanım. Kariyerim bitebilir, ailem perişan.”

Ankaraspor Başkanı Ahmet Okatan:



“Yıllarca temiz ve dürüst futbol anlattık. Altyapıdan para almıyoruz. Suçlamadan mahcubum. Soruşturmayı duyunca kendim teslim oldum.”

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş:



“Fenerbahçe çıktığı her maçı kazanmak için oynar. Görüşmelerimde kulübün adı geçmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen:



“Bahis oynamak suç değil . Yasal bahis çıktığından beri oynarım. Ben spor adamı değilim, sıradan bir vatandaşım.”

Adanademirspor eski Başkanı Murat Sancak:



“Bu suçlarla ilgim yok. MASAK incelensin. Burada olmayı hak etmiyorum ama devletin kestiği parmak acımaz.”

Pendikspor U19 oyuncusu Emircan Çiçek:



“18 yaşındayım. Böyle bir suçu işleyecek çevrem yok. Futbol oynar eve giderim. Maddi gelirim bile yok.”

Manisasporlu Kaan Yurdakul:



“Şike yapmadım. Çocukluk ve bilgisizlik. Cezaevi çok ağır bir karşılık.”

Adanademirsporlu Yücel Gürol:



“Sadece U19’da idmana çıkıyordum. Yasal bahis dışında kazancım yok. Kalp hastası annem ve kardeşimi geçindirmeye çalışıyorum.”