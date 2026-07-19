Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Yalçıntaş, savunmasında evinde bulunan bazı materyallerle ilgili açıklama yaparken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasını reddetti.

JANDARMA VE SAVCILIKTA "KULLANMIYORUM" DEDİ

İlyas Yalçıntaş'ın soruşturma kapsamında jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerde uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği öğrenildi.

Yalçıntaş, bu aşamalardaki savunmasında, "Uyuşturucu madde kullanmıyorum. 1,5 senedir sigara içmiyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEKİ SAVUNMASINDA LONDRA DETAYI

Mahkemedeki ifadesinde ise Yalçıntaş, 6 ay önce Londra'da tek seferlik uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Şarkıcı, bu kullanımın deneme amaçlı olduğunu belirterek, hiperaktivite bozukluğu nedeniyle olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Yalçıntaş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki suçlamaları ise kabul etmedi.

"KAVANOZDAKİ KIRINTILAR ANNEMİN GÖNDERDİĞİ KEKİKLERDİR"

İlyas Yalçıntaş, mahkemede yaptığı savunmada evinde bulunan kavanozdaki bitkisel kalıntılarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yalçıntaş, "Kavanoz boştu, kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır. Koku itibariyle ayıdır" dedi.

Öğütücülerin Londra'da yaşayan arkadaşı tarafından hediye edildiğini belirten Yalçıntaş, bunların yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğini öne sürdü.

HASSAS TERAZİ AÇIKLAMASI

Evinde bulunan hassas teraziyle ilgili de savunma yapan Yalçıntaş, cihazı spor nedeniyle kullandığını söyledi.

Yalçıntaş, "Sporla ilgili olarak yediklerimin gramajlarını düzenleme amacıyla kullanmaktayım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, mahkemede yaptığı savunmanın sonunda suçlamaları kabul etmediğini belirterek, serbest bırakılmasını talep etti.