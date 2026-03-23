Aydın Kuşadası’nda belediye başkanı Ömer Günel’in İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye meclisi, geçici olarak yeni başkanvekilini seçti. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP’nin adayı Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Başkanvekili olarak seçildi. Mecliste CHP’nin 25 üyesi bulunurken İYİ Parti'nin 3 AKP'nin ise 2 üyesi var. Ömer Günel NE OLMUŞTU? Ömer Günel, Ahmet Taşkan ve Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmış ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.

