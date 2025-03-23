19 Mart'ta şafak vakti evine düzenlenen operasyonla gözatlına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için 5. günde de yüzbinlerce yurttaş Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da konuştuğu mitingde CHP lideri Özgür Özel ön seçim verilerini açıkladı.

Özgür Özel, CHP'ye üye 1 milyon 753 bin kişiden 1 milyon 653 bin kişinin oy kullandığını açıkladı. Özel kurulan 'dayanışma sandıkları'nda da oy kullanan kişi sayısının da 13 milyon 211 bin olduğunu söyledi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'na verilen toplam oy oranını 14 milyon 850 bin olduğunu açıkladı.

ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Ankaralı yurttaşlar, bugün de direnmeye devam ediyor. Çeşitli örgütlerden bir araya gelen gençler, Kuğulupark’ta buluştu. Hükümeti istifaya davet eden gençler, Güvenpark’a yürümeye başladı. Yurttaşlar, “Boyun eğme memlekete sahip çık” sloganları attı.

İZMİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, “Adalet için Gündoğdu Meydanı’nda buluşuyoruz” sloganıyla bir miting düzenledi. Bu çağrıya yanıt veren binlerce İzmirli, demokrasi ve adalet taleplerini dile getirmek için Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

EDİRNE

Edirneli vatandaşlar Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye genelinde milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen bu seçimde, Kırşehir'den de yoğun bir katılım gözlemlendi. Partili ya da partisiz birçok vatandaş, İmamoğlu'na desteklerini göstermek için oy kullandı.

RİZE

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın memleketi Rize'de de halk yoğun ilgi gösterdi.

BURSA

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir araya gelen vatandaşlar eski stadyumdan Heykel'e yürümek istedi. Polis uyarıların ardından TOMA ile su sıkarak yurttaşlara müdahale etti.

SİNOP

Sinop’ta CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için vatandaş sandıklara akın etti. Adalet için sandıklara geldiğini söyleyen vatandaşlar, CHP'ye de üye oldu. Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde yapılan ön seçime eski AK Partili Sinop Belediye Başkanı Hamza İnce de katılarak oyunu kullandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek oldu.

YURTDIŞINDAN DA EYLEMLERE DESTEK GELDİ

İmamoğlu'nun tutuklanmasına yurtiçinden tepkiler devam ederken, yurtdışında yaşayan Türkler de protesto gösterileri düzenledi.

AVUSTURYA

Avusturya’nın başkenti Viyana’da da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin protesto gösterilerinde, "Bugün sadece Ekrem İmamoğlu için değil; Türkiye’nin demokrasisi, hukuku ve geleceği için de buradayız" denildi.

MACARİSTAN

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony de katılarak, destek verdi.