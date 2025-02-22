Astrolog Hilal Saraç, sosyal medyada yaptığı astroloji yorumları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bu tutuklama tartışma yaratırken, Diyanet de dünkü cuma hutbesine astroloji ve falı aldı.

PAYLAŞMAK DA GÜNAH

“Gaybın bilgisi yalnızca Allah’a aittir” başlıklı Cuma hutbesinde, “Dinimize göre sihir ve büyü, büyük bir günahtır. Sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak, kul hakkı ihlalidir, zulümdür. Cinlerle irtibat kurup gelecekten bilgi aldıklarını iddia edenler düpedüz yalancıdır” denildi.

Hutbede, fal ve astroloji yorumlarının gazete, sosyal medya ve TV aracılığı ile duyurulmasının da günah olduğu savunuldu ve “Kahve, çay, tuz ve bakla gibi nimetlerle bakılan fal çeşitlerinin tamamı da ayette buyurulduğu üzere, şeytan işi bir pisliktir. Kartlara, burçlara, el veya yüze bakarak geleceğe ait tahminler yürütmek haramdır, günahtır. Bu kötülükleri; televizyon, gazete ve sosyal medya gibi yerlerde paylaşmak ise hesabı ağır bir vebaldir. Kim Allah’ın indirdiklerini kabul etmeyip bir kâhine, medyuma gider ve onun sözlerini tasdik ederse Hz. Muhammed’e indirileni inkâr etmiş olur” ifadesi de kullanıldı.