YENİ Parti Kocaeli İl Yöneticisi Gülten Yılmaz Bal, görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Silivri’den gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Takvim yaprağına el yazısıyla mesajını kaleme alan Hürriyet, Kocaeli halkına ve yol arkadaşlarına seslenerek mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

“YİNE KAVUŞACAĞIZ”

Hürriyet, mesajında Kocaeli halkını ve yol arkadaşlarını özlediğini ifade ederek yeniden bir araya gelecekleri günün yakın olduğunu söyledi.

Hürriyet, “Hepinizi o kadar çok özledim ki… Uzun sürmeyecek. Yine kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer daha da güçlü şekilde…” ifadelerini kullandı.

“MİLLETE HİÇ İHANET ETMEDEN ÇALIŞTIK”

Mesajında görev sürecine de değinen Hürriyet, çalışmalarını dürüstlük vurgusuyla savundu. Hürriyet, “Millete hiç ihanet etmeden dürüstçe hep çalıştık” dedi.

Hürriyet, ailesine ilişkin duygularını da paylaşarak, “Çocuğuma annelik yapamadım. Ama millet için değer” ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Mücadelesini sürdüreceğinin mesajını veren Hürriyet, Kocaeli halkına seslenerek bundan sonra da çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Hürriyet mesajını, “Bundan sonra da halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Lütfen sık sık yazın olur mu? Kendinize çok iyi bakın” sözleriyle tamamladı.