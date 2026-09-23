İzmit Belediye Başkanı tutuklu Fatma Kaplan Hürriyet’in, CHP Kocaeli Milletvekili olduğu 2016 yılında Safiport Limanı’na ilişkin yaptığı uyarılar yeniden gündemde. Hürriyet, limanın altyapı hazırlanmadan büyütülmesine ve deniz dolgularına dikkat çekmişti.

HÜRRİYET 2016’DA UYARMIŞTI

Derince Safiport Limanı’nın deniz dolgularıyla genişlemesi ve limana giriş çıkış yapan TIR’ların oluşturduğu trafik ilçede yeniden tartışma konusu oldu. D-100 Karayolu ve bağlantı yollarındaki yoğunluk, ağır tonajlı araçların oluşturduğu kuyruklar ve gürültü bölge sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Limanın kapasitesi ve kullanım alanı yıllar içinde büyürken, TIR trafiğini D-100 ve TEM Otoyolu’na taşıması planlanan bağlantı yolunun tamamlanmamış olması da eleştiriliyor.

İzmit Belediye Başkanı tutuklu Fatma Kaplan Hürriyet

“ALTYAPIMIZ OLMADAN LİMAN KENTİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bugün İzmit Belediye Başkanı olan ve Silivri’de tutuklu bulunan Fatma Kaplan Hürriyet, 2016 yılında CHP Kocaeli Milletvekili olduğu dönemde limanın büyütülmesine karşı çıkarak altyapı eksikliğine dikkat çekmişti.

Hürriyet, o dönem yaptığı açıklamada, “Bizim tır parkımız, konteyner parkımız, karayolu bağlantılarımız doğru dürüst hiçbir altyapımız olmadan bu kenti liman kenti yapmaya çalışıyorlar” demişti.

Aradan geçen yaklaşık 10 yılda limanın ticari kapasitesi artarken, Hürriyet’in dikkat çektiği TIR trafiği ve karayolu bağlantısı sorunları yeniden gündeme geldi.

DENİZ DOLGUSUNA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hürriyet, limanın deniz dolgularıyla genişletilmesinin çevresel etkilerine de dikkat çekmişti. “Denizin tamamen doldurulmasından bahsediyoruz” diyen Hürriyet, projenin Kocaeli’nin yaşam alanlarını daraltacağını savunmuştu.

Hürriyet ayrıca dolgu alanının nasıl kullanılacağı, trafik ve gemi trafiğinin nasıl düzenleneceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirmişti.

TBMM’YE TAŞIMIŞTI

Dönemin Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Safiport’taki dolgu çalışmaları ve denetim iddialarını TBMM gündemine de taşıyarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Yaklaşık 10 yıl önce yapılan uyarılar, bugün liman çevresindeki trafik yoğunluğu ve deniz dolgusu tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Limanın büyümesiyle birlikte ortaya çıkan trafik ve altyapı yükünün nasıl giderileceği ise tartışılmaya devam ediyor.