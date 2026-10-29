Belediyelere yönelik operasyonlarda 6 Ekim'de tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, tutuklandıktan sonraki ilk mesajını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdi. Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında Özmen, "Hukuka ve adalete olan inancımızdan, dayanışmadan ve umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü demokrasiye, adalete ve milletin iradesine olan inançlarıyla karşıladıklarını belirten Özmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i korumanın, yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Aklının ve gönlünün Eyüpsultan'da olduğunu ifade eden Özmen, belediye çalışanlarına şu sözlerle teşekkür etti:

"Bu zorlu süreçte emanete sahip çıkan, Eyüpsultan'a hizmet etme sorumluluğunu özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

Özmen, yeniden buluşma umudunu da "En kısa zamanda güzel, güneşli günlerde buluşacak; Eyüpsultan'ımız için umutlarımızı yeniden hep birlikte büyüteceğiz" sözleriyle dile getirdi. Desteğiyle kendisine güç veren Eyüpsultanlılara sevgilerini iletti.

Mesajında Atatürk'ü ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anan Özmen, "Yaşasın Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.