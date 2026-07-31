İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yaşamına ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Hürriyet'in, İzmit merkez Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan ve kayınpederine ait olduğu belirtilen yaklaşık 30 yıllık 3 katlı aile apartmanında ikamet ettiği öğrenildi. 'AKP'YE GEÇECEĞİME PAŞA PAŞA YATARIM' DEMİŞTİ İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Hürriyet, son günlerde gündeme gelen "AKP'ye geçeceği" yönündeki iddiaları da sert sözlerle reddetmişti. Hürriyet, yaptığı açıklamada, "AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım" ifadelerini kullanmıştı. AİLE APARTMANINDA YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ Tutuklu belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, kamuoyunda gündeme gelen iddiaların aksine, İzmit'in Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan ve kayınpederine ait olduğu belirtilen 3 katlı aile apartmanda yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

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