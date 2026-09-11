Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, üç kadının verdiği ifadeler; Çiçek’in özel ilişkilerini, para transferlerini ve belediye imkânlarının kullanımına ilişkin detayları soruşturma dosyasına yansıttı.

Nilüfer Sezer, Çiçek’le sevgili olduklarını, Ankara’daki otellerde buluştuklarını ve yaklaşık 726 bin TL’yi “harçlık” olarak aldığını açıkça kabul etti. Gülşah Çetin, Çiçek’in kendisine özel mesajlar gönderdiğini, kendisi ve yakınlarının belediyede işe alındığını ve Gençlik Merkezi’ndeki “gizli oda”da özel görüşmeler yaptıklarını anlattı. Elifnur Gürcü ise Çiçek’in kendisine sevgili olmayı teklif ettiğini ancak bunu reddettiğini, belediyedeki işini sürdürebilmek için mesajlarına olumlu karşılık verdiğini söyledi.

Soruşturma dosyasındaki ifadeler; belediye kadrolarının kişisel ilişkiler doğrultusunda kullanıldığı iddialarından belediye personelinin özel işlerde görevlendirilmesine, Gençlik Merkezi’ndeki “güvenli oda” anlatımından yüz binlerce liralık para transferlerine, otel buluşmalarından odada görüldüğü öne sürülen “balya balya paralara” kadar uzanan çok sayıda dikkat çekici başlığı adli soruşturmanın gündemine taşıdı.

'726 BİN TL HARÇLIK'

Voleybol antrenörü Nilüfer Sezer, Çiçek’le sevgili olduklarını açıkça beyan ederek yaklaşık 3-4 ay süren ilişkileri boyunca Ankara’daki otellerde buluştuklarını, uçak ve otel masraflarını Çiçek’in karşıladığını ve kendisine yaklaşık 726 bin TL “harçlık” gönderdiğini anlattı.

Sezer, soruşturma kapsamında kendisine gösterilen yaklaşık 726 bin TL’lik para hareketini şöyle açıkladı: “Bu paralar şahsıma İlkay’ın hesabından gelen, bana harçlık olarak verdiği paralardır.” Paraları hiçbir zaman geri ödemediğini ve kişisel ihtiyaçları için kullandığını anlatan Sezer, paranın kaynağını ise bilmediğini söyledi.

Sezer, ek ifadesinde ise daha çarpıcı bir ayrıntı verdi. Belediyelere yönelik soruşturmalar başladıktan sonra Çiçek’in kendisine banka üzerinden para göndermenin “sıkıntılı olacağını” söylediğini belirten Sezer, ihtiyaç duyması halinde ödemeyi elden yapabileceğini söylediğini aktardı.

ÜST KATTAKİ GİZLİ ODA...

Belediye personeli Gülşah Çetin ise Çiçek’in kendisine özel mesajlar gönderdiğini, kendisine yönelik ilgisi nedeniyle taleplerini karşılamaya devam ettiğini, kendisi ile yakınlarının belediyede işe alındığını ve özel görüşmeler için belediyeye bağlı Gençlik Merkezi’nin üst katındaki “gizli ve güvenli oda”nın kullanıldığını beyan etti.

GİZLİ ODADA “BALYA BALYA PARA”

Çetin’in aynı odada tanık olduğunu söylediği başka bir olay ise soruşturmadaki para trafiğine ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Çetin, odada bulunduğu sırada Mustafa Pala ve Rüzgar Sönmez’in geldiğini, onların da akıllı telefonlarını dışarıda bıraktığını söyledi.

Daha sonra içeri girdiğinde masa üzerinde dolar, euro ve Türk lirasından oluşan “balya balya para” gördüğünü beyan eden Çetin, konuşmalarda “Özdere otel” ifadesinin geçtiğini anlattı. Bir süre sonra paraların siyah poşetlerle odadan çıkarıldığını söyleyen Çetin, Çiçek’e paraların kaynağını sorduğunda “O paralar bizim değil, ait olan yere gönderilecek” cevabını aldığını ifade etti.

Çetin ayrıca Çiçek’in şoförü Sergen’i çağırdığını, Sergen’in odadan para çantasıyla çıktığını ve sonrasında Çiçek’in bir meclis üyesini arayarak “Sergen ile gönderdim, seninkini al” dediğini duyduğunu beyan etti.

BELEDİYEDE AVUKAT OLMAK İÇİN YAZIŞMIŞ...

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek” suçlaması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve Çiçek ile whatsapp yazışmaları ortaya çıkan avukat Elifnur Gürcü ise Çiçek’in kendisine sevgili olmak istediğini söylediğini anlattı. Gürcü, Menderes Belediyesinde avukat olabilmek için WhatsApp üzerinden yazıştığını ifade etti.

Menderes Belediyesinde avukat olarak çalışmaya devam etmek istediğini belirten Gürcü, Çiçek’in sevgili olma talebini açık biçimde reddetmesi halinde sözleşmesinin yenilenmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Bu nedenle mesajlarına olumlu karşılık verdiğini anlatan Gürcü “Nazik yazışmamın sebebi tamamen Menderes Belediyesine işe alınmam ile ilgilidir.” dedi. Gürcü, yaklaşık 1,5 ay belediyede çalıştığını, 1 Ocak 2026 itibarıyla kendisiyle yeni sözleşme yapılmaması üzerine işsiz kaldığını anlattı.

BULUŞMALAR BÖYLE GERÇEKLEŞMİŞ...

Sezer, Çiçek’le buluşmalarının nasıl gerçekleştirildiğini de ayrıntılarıyla anlattı. Çiçek’in Ankara programları olduğunda İzmir’den geç saatlerdeki Ankara uçağına bilet aldığını, taksiyle otele geçtiğini ve sabah da en erken uçakla İzmir’e döndüğünü söyledi.

Ankara’da genellikle İbis Otel’de kaldıklarını belirten Sezer, otel ve uçak giderlerinin Çiçek tarafından karşılandığını anlattı. Çiçek’in gerekli parayı kendi hesabına gönderdiğini, bilet ve otel ödemelerini ise kendisinin yaptığını ifade etti.

Başka bir Ankara ziyaretinde ise havalimanında Çiçek’in şoförü Rıdvan tarafından karşılandığını, önce hastaneye götürüldüğünü, ardından Çiçek’le buluşarak başka bir otele geçtiklerini söyledi. Nilüfer Sezer’in ifadesinde Çiçek’in evliliğine ilişkin kendisine söylediği sözler de yer aldı. Sezer, ilişkiyi bitirme gerekçesinin Çiçek’in evli olması olduğunu belirterek bir dönem eşinden ayrılmasını beklediğini anlattı.

'BAŞKAN OLDU KARISINI UNUTTU DERLER DİYE...'

Çiçek’in kendisine eşiyle ilgili olarak “Her şey bitti, sadece çocuklar için duruyorum” dediğini aktaran Sezer, ayrıca Çiçek’in “Belediye başkanı oldu, karısını unuttu derler diye boşanamıyorum” şeklinde konuştuğunu beyan etti.

Soruşturma dosyasında belediye imkânlarının özel görüşmeler amacıyla kullanıldığı yönündeki en dikkat çekici anlatımlardan biri ise Gülşah Çetin’in ifadesinde yer aldı.

Çetin, İlkay Çiçek’i muhtarlığı döneminden tanıdığını, belediye başkanı olduktan sonra iş talebiyle makamına gittiğini söyledi. Görüşmenin hemen ardından Çiçek’in kendisine “Sohbetimiz çok hoştu, tekrar edelim” mesajı attığını ve yaklaşık 1,5 ay boyunca özel içerikli mesajlar gönderdiğini anlattı. Çetin, Çiçek’in mesajlarda kendisine “bebeğim” diye hitap ettiğini ve tek görüntülenebilen özel fotoğraflar gönderdiğini ifade etti.

“BANA ZAAFI OLDUĞU İÇİN TALEPLERİMİ KARŞILIYORDU”

Gülşah Çetin’in ifadesindeki en çarpıcı cümlelerden biri, Çiçek’le aralarındaki yakınlık nedeniyle karşılandığını söylediği taleplere ilişkin oldu. Çetin, Çiçek’e arkadaş kalmak istediğini söylediğini ancak buna rağmen kendisine yönelik ilgisinin sürdüğünü anlatarak “Bana zaafı olduğu için benim taleplerimi karşılamaya devam ediyordu.” dedi.

Çetin’in anlatımına göre bu süreçte önce erkek kardeşi Murat Çetin, ardından kız kardeşinin eşi Ümit Durmaz, kendisi ve annesi belediyede işe alındı. Böylece Çetin’in beyanına göre kendisi dâhil en az dört aile ferdinin belediyede işe alındığı soruşturma dosyasına yansıdı.

BELEDİYE PERSONELİ ANNESİNİN EVİNİ TEMİZLEDİ

Çetin’in ifadesi, belediye personelinin kişisel bir talep doğrultusunda özel bir konutta görevlendirildiğine ilişkin dikkat çekici bir anlatım da içeriyor.

Annesinin ayağının kırıldığı dönemde belediyede cami temizliğinde görev yapan personelin annesinin evine gönderilmesini İlkay Çiçek’ten istediğini belirten Çetin, belediyeye bağlı temizlik görevlilerinin “evde hizmet” kapsamında eve gelerek temizlik yaptığını söyledi. Bu beyan, Çiçek’in kendisine yakın kişilerin özel taleplerinin karşılanmasında belediye personeli ve imkânlarının kullanıldığı iddiasını soruşturma dosyasının dikkat çeken başlıklarından biri haline getirdi.

İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYESİ YOLSUZLUK DOSYASINDA “AŞKIM”LI PARA TRAFİĞİ!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İsmail Yetişkin ile aynı soruşturmada para trafiği tespit edilen Sultan Acar arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. “Aşkım”, “hayatım”, “bebeğim” hitaplarının yer aldığı mesajlarda yüz binlerce liralık para talepleri, şoförler üzerinden nakit teslimatlar, otomobil alımı, ev kirası, otel ve seyahat planları ile SGK kaydına ilişkin konuşmalar dikkat çekti.

Dosyaya giren Sultan Acar’ın şüpheli ifadesi ise mesajlardaki ilişkinin perde arkasını ortaya koydu. Acar, İsmail Yetişkin’le sevgili olduklarını kabul ederek Yetişkin’den birçok kez para aldığını, paraların bir bölümünün Yetişkin’in şoförleri tarafından elden kendisine getirildiğini ve birlikte farklı illerde otellerde kaldıklarını anlattı.

“BİRLİKTE OLDUĞUM DÖNEMDE BİRÇOK KEZ PARA İSTEDİM”

Sultan Acar, savcılık ifadesinde para trafiğini açıkça anlattı. İsmail Yetişkin’den birliktelikleri süresince birçok kez para istediğini söyleyen Acar, Yetişkin’in paraları zaman zaman kendisinin verdiğini, zaman zaman ise şoförleri aracılığıyla gönderdiğini beyan etti.

Acar, para teslimatlarında Aykan, Deniz ve Serter isimli şoförlerin kullanıldığını, parayı en fazla Aykan’ın getirdiğini söyledi. Aykan Dalbudak’ın aynı zamanda kendi kardeşi ve İsmail Yetişkin’in şoförü olduğunu da doğruladı.

WhatsApp kayıtlarında da bu para trafiğinin izleri yer aldı. Bir konuşmada Acar’ın, “Aşkım Aykan’ı ne zaman göndereceksin?” mesajına Yetişkin, “Aşkım şimdi çıktı yola geliyor” diye karşılık verdi. Ardından Acar’ın, “Aşkım para için teşekkür ederim” mesajını gönderdiği görüldü.

Başka bir yazışmada Yetişkin, “Aykan sana uğrayacak” derken Acar daha sonra, “Aşkım Aykan geldi şimdi aldım teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.