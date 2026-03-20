Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

Özcan, şunları kaydetti:

"İlk kez Bolu’dan ve sizlerden ayrı bir bayram sabahına uyanıyorum. Sincan F Tipi Cezaevi’nde, tek kişilik bir koğuşta. Ama bilin ki; mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm her zamanki gibi sizlerle, Bolu’yla birlikte. Bu bayram; sevdiklerimizden ayrı olmanın hüznünü, bir arada olmanın kıymetini daha derinden hissettiriyor. Ailemden, sizlerden ve güzel şehrimizden uzak geçirdiğim bu ilk bayramda, en büyük tesellim; kalplerimizin bir, dualarımızın ortak olmasıdır. İnanıyorum ki; adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın en güçlü şekilde hissedildiği günler çok yakında... Yeniden bir araya geldiğimiz, aynı sofrada, aynı tebessümde buluştuğumuz bayramlara kavuşacağız. Bu duygularla; başta Bolulu hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun.

Sağlıcakla kalınız. Hepinizi çok seviyorum."