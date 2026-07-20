Tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sanıkları arasında yer aldığı davanın ilk duruşması öncesinde Bursa Bölge Adliyesi'nde hareketli anlar yaşandı. Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, güvenlik uygulamasına tepki gösterirken, adliye koridorlarında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"MİLLETVEKİLİNİ ENGELLİYORSUNUZ" TEPKİSİ

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bazı kişilerin güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadığını belirterek uygulamaya itiraz etti. Güvenlik görevlileriyle görüşen Kayışoğlu, duruşmayı izlemek isteyenlerin salona alınmamasının doğru olmadığını ifade etti.

İtirazın ardından görevli polisler, sanıkların mahkeme salonuna sevkinin sürdüğünü belirterek, "Sanıklar içeri alındıktan sonra sizi de içeri alacağız. Talimat bu şekilde" bilgisini paylaştı. Bunun üzerine Kayışoğlu, "Milletvekilini engelliyorsunuz" diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede sona erdi.

MAHKEME BAŞKANINDAN SALONDAN ÇIKMASI İSTENDİ

Daha sonra duruşma salonuna giren CHP'li milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu hakkında mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarılması yönünde talimat verildi. Ancak Kayışoğlu duruşmayı izlemeyi sürdürdü.

CHP'LİLER ADLİYEYE AKIN ETTİ

Görevden alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e destek vermek amacıyla çok sayıda CHP'li belediye başkanı, milletvekili, meclis üyesi, parti yöneticisi, ailesi ve yurttaş Bursa Bölge Adliyesi'ne geldi. Duruşma öncesinde adliye koridorlarında yoğunluk oluştu.

Mustafa Bozbey ile çok sayıda müteahhidin sanık olarak yargılandığı davanın ilk duruşması Bursa Bölge Adliyesi'nde görülürken, sanıkların salona alınmasının ardından CHP'nin eski Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri de duruşma salonuna giriş yaptı.