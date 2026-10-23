Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine ifade vermek üzere, kendi iradesiyle gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan ve 21 Ekim günü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mesaj yayımladı.

Arı mesajında, "kaçma şüphesi" gerekçesiyle tutuklandığına dikkat çekerek "Ben bu memleketi de halkımızı da çok seviyorum. Bu yüzden de memleketimden kaçmam. Gazeteciliği savunmaya devam edeceğim" dedi. Muhabirimiz, geçtiğimiz mart ayında da tutuklanmış ve 75 gün cezaevinde kalmıştı.

Aynı yıl içerisinde ikinci kez tutuklandığına dikkati çeken Arı, ifade vermek üzere çağrıldığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındığını, kendi isteğiyle ifade vermeye gitmesine rağmen çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandığını vurguladı.

"Emniyete kendi ayağımla gitmeme rağmen hâkim, beni kaçma şüphesi var diye tutuklamış" diyen Arı, "Ben bu memleketi de halkımızı da çok seviyorum. Bu yüzden de memleketimden kaçmam. Gazeteciliği savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Arı'nın mesajının tamamı şöyle:

"Aynı yıl, aynı adliyede, aynı suç iddiası ile ikinci kez tutuklanarak cezaevine atıldım. Tutuklandığım gün Dünya Gazeteciler Günü'ydü.

Yine yatarı olmayan bir suç iddiası ile cezaevindeyim. Emniyete kendi ayağımla gitmeme rağmen hâkim, beni kaçma şüphesi var diye tutuklamış.

Ben bu memleketi de halkımızı da çok seviyorum. Bu yüzden de memleketimden kaçmam. Gazeteciliği savunmaya devam edeceğim.

Sevgiler, İsmail."

NE OLMUŞTU?

BirGün muhabiri İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla ifade vermek üzere gittiği Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

20 Ekim gecesini emniyette geçiren Arı, 21 Ekim Çarşamba günü "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Karara gerekçe olarak "kaçma" ve "delil karartma" ihtimalleri gösterildi.

75 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

BirGün muhabiri İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart 2026 Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da gözaltına alınmıştı.

Kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük haberiyle tanınan Arı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 75 gün Sincan Cezaevi’nde kalmıştı. Arı, 5 Haziran 2026 Cuma günü hakim karşısına çıkmıştı.

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