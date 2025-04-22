İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Yüksek Şehir Plancısı Gürkan Akgün, SÖZCÜ için kaleme aldığı mektupta, "Memleketin sahipsiz olmadığını gösteren gençlerin meydanlardaki coşkusunu gördükçe üzüntüm tarifsiz bir umuda dönüşüyor." dedi.

Akgün şu ifadeleri kullandı:

-Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; koca bir ülkenin sessizliğe hapsedilmesine karşı verilen bu onurlu mücadelede sizlerin aracılığı ile basın emekçileri başta olmak üzere; ses veren, gayret gösteren herkese teşekkür ederim. Özgür basının önemi, böylesi zamanlarda çok daha iyi anlaşılıyor.

-Ben Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuş, bu devletin okullarında okumuş, Cumhuriyet’in binbir emeğiyle yetiştirdiği evlatlarından biriyim. Yine Cumhuriyet’in sağladığı eşit yurttaşlık hakkı ve imkanları sayesinde; emek emek, adım adım, belki de mesleğimde gelebileceğim en üst seviyelerden birisine geldim. Ama maalesef bugün, Başkanımız Ekrem İmamoğlu liderliğinde yürüttüğümüz kamu görevinden ve İstanbul'a hizmet etme vazifesinden haksız bir biçimde uzaklaştırılmış bulunuyoruz.

-Bu dört duvar arasında beni, Anadolu’nun küçük bir kazasından İstanbul gibi 16 milyonluk bir metropolün idareciliğine taşıyan Cumhuriyetimize olan borcumu ödeyemediğim her bir gün için derin bir üzüntü içerisindeyim.

-Öte yandan da memleketin sahipsiz olmadığını gösteren gençlerin meydanlardaki coşkusunu gördükçe üzüntüm tarifsiz bir umuda dönüşüyor.

-Biliyorum ki, bundan 105 yıl önce Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının arifesinde de Anadolu'daki durum çok karışık ve vahimdi. Ama o Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı büyük bir mücadeleyi başarıya ulaştırarak Cumhuriyet’le taçlandırdı.

-Bugün aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Silivri’den saygı ve hasretle..

Gürkan Akgün