İBB operasyonları kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevinde yapılan nikâh töreniyle Filiz Kahveci ile hayatını birleştirdi.Çiftin şahidi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Umut Akdağ oldu. Çifte nikah fotoğrafları teslim edilmedi.

Gökce, Bu yoğun gündemde, arkadaşlarımıza yapılan ağır hak ihlalleri her gün artarken kamuoyunu böyle bir şeyle meşgul etmek istemem ama en normal, en küçük alana kadar nasıl bir "hukuk" ve "uygulama" ile karşı karşıya olduğumuzu da gösteren bir örnek: Koğuşumda televizyonları izliyorum. Konu NATO'nun "Aile Fotoğrafı". Beden dili analizleri, kim nerede, nasıl durdu saniye saniye inceleniyor. Doğrusu durdum düşündüm "Peki bizim aile fotoğrafımız ne olacak?" dedi.

Gökce şu ifadeleri kullandı:

1 ay önce çekilen nikah fotoğrafımızı vermekten korkan, bunun insanlarda mağduriyet algısı yaratacağı endişesiyle yaptığı işten emin olamayan bir "özel hukuki uygulama" reva görenler, eşimle tek bir kare fotoğrafımızı bizlere vermekten imtina ediyor.

Nikahımızdan beri 1 ay geçti "fotolar tab edilemedi!"

Bunun elbette siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Zira siyasi müdahale olmadan Nisan ayında aile görüşleri sırasında çekilen fotoğraflar verilmişti. Şimdi bir ay boyunca aile fotoğraflarımızı bize vermekten men eden siyasi iradeye vicdan, insaf ve adalet diliyorum.

Adalet bir gün herkese lazım.

Evliliğimizin birinci ayını cezaevinde buruk da olsa yaşama sevinci, coşku ve umutla kutluyor, eşim hayat arkadaşım Filiz'imi hasretle kucaklıyor, öpüyorum.