İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda uluslararası adli mekanizmalar devreye sokuldu.

İNGİLTERE’YE 29,2 MİLYON STERLİN AKTARILDI

Türkiye ile İngiltere arasındaki Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi kapsamında iletilen talep üzerine, İngiltere’deki para transferlerine yönelik işlem yapıldı. MASAK incelemelerinde, tutuklu şüpheli Serdar Turhan’ın 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında beş ayrı işlemle İngiltere’deki PSL Asset Management Limited şirketine toplam 2,55 milyar TL aktardığı belirlendi. Transferlerin açıklama bölümüne “Capital Injection” (Sermaye Aktarımı) yazıldığı tespit edildi. Londra’daki PSL Asset Management Limited ile bağlantılı PSL Capital Limited şirketlerinin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu ve iki şirketin de 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB adresinde faaliyet gösterdiği saptandı.

BARCLAYS HESAPLARI DONDURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebini değerlendiren İngiliz adli makamları, Barclays Bank PLC bünyesindeki PSL Asset Management Limited hesabında bulunan 9 milyon sterlin ile PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin 285,34 sterlinlik tutarı dondurdu. Toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki işlem yetkileri kaldırılırken üçüncü kişilere para transferi yapılması da engellendi. Söz konusu suç gelirlerinin Türkiye’deki adli makamlara iadesi için süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında Turhan’ın ve şirketlerinin taşınmazlarına, banka hesaplarına ve özel uçağına el konulması yönünde kararlar da alınmıştı. Daha önceki incelemelerde Turhan’ın 24 Ağustos ve 1 Eylül 2026 tarihlerinde İsviçre bağlantılı hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 198 milyon TL tutarında işlem yaptığı, diğer şüpheli Muhammed Yarız’ın ise aynı tarihlerde İsviçre’deki hesaplara 2 milyar 889 milyon TL aktardığı belirlenmişti. İki şüphelinin İsviçre üzerinden gerçekleştirdiği şüpheli para hareketlerinin toplam 4 milyar 87 milyon TL’ye ulaştığı kaydedilmişti.

72,5 MİLYAR TL’LİK HAKSIZ MENFAAT TESPİTİ

SPK denetim raporlarına göre Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören KTLEV, GUNDG, DSTKF, TRHOL ve TEHOL hisselerinin fiyatları kısa sürede 100 kata kadar yapay biçimde yükseltildi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonların büyüklüğünün 30 milyon TL’den 500 milyar TL seviyesine çıktığı belirtilirken yalnızca Katılımevim (KTLEV) hisselerindeki manipülasyonla 72,5 milyar TL haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. Tutuklu şüpheli Serdar Turhan’ın kişisel yatırımlarını yüksek fiyatlarla fonlara devretmesi nedeniyle fonlarda 1,35 milyar TL zarara yol açtığı, fonların temerrüde düşmesinin ardından Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemlerine kapatıldığı belirlendi.

MERRILL LYNCH’İN 21 HİSSEDEKİ KÂRI 14 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre soruşturma dosyasına giren yeni verilere göre uluslararası aracı kurum Merrill Lynch International’ın DESTEK, KTLEV, IEYHO, TEHOL, ODINE, BİGEN, ALKLC, PEKGY, TRHOL, KRDMD, HEDEF, GMTAS, GUNDG, DMRGD, GRTHO, CELHA, OZSUB, BURVA, EDATA, MANAS ve PRZMA hisselerindeki işlemlerinden toplam 14 milyar 16 milyon 870 bin 562 TL net kâr elde ettiği kaydedildi. Daha önce kurumun beş hissede 8 milyar TL net kazanç sağlayarak piyasadan çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Bank of America’nın (BofA) yalnızca KTLEV ve KRDMD hisselerindeki işlemlerinden 84 milyon 414 bin 841 TL kâr sağladığı belgelendi. Kurumların soruşturma operasyonu öncesinde pozisyonlarını kapatarak piyasadan nakit çıkışı yapması, dosyanın önemli inceleme başlıkları arasında yer aldı.