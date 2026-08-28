"Uyuşturucu" soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ersoy’a “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat dört kişi teknik takiple suçüstü yakalandı. Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun, Hacı Eşiyok ve Av. Erel Muallaoğlu gözaltına alındı. AYRINTILAR GELİYOR

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