Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Yaklaşık 11 saat süren sorgusunda Balcıoğlu, hakkında yöneltilen çok sayıda suçlamayı kabul etmedi.

Soruşturma kapsamında belediyede bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, personel alımları, imar ve ruhsat süreçleri ile taşınmaz satışlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine işlem başlatılmıştı. Hakimlik, Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti.

İfadesinde seçimden kısa süre sonra satın aldığı villaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bora Balcıoğlu, "Başkan seçildikten bir ay sonra, yaklaşık 25 yıllık olan Sunflower sitesindeki en eski villayı 10 milyon lira bedelle satın aldım. Bu villayı eşim Hayriye Sena Balcıoğlu'nun üzerine aldık. Uzun yıllardır aynı sitede kiracı olarak oturuyordum ve ticari faaliyetlerimden elde ettiğim birikimim vardı. İddia edildiği gibi 10-15 milyon liralık tadilat yaptırmadım. Yapılan işlemler küçük çaplı tadilatlardan ibarettir" dedi.

"20 MİLYON LİRALIK SAAT ALMADIK"

Kendisi ve eşi adına toplam 20 milyon lira değerinde Rolex marka saat satın alındığı yönündeki iddiaları da reddeden Balcıoğlu, "Ben ve eşim böyle bir saat almadık. Bu konuda daha önce de açıklama yaptım ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. İddialar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Belediyedeki personel alımlarına ilişkin de konuşan Balcıoğlu, işe girişler karşılığında herhangi bir çıkar sağlamadığını belirterek, "Kimse bana işe alınması için menfaat teklifinde bulunmadı. Ben de hiçbir kişiden maddi menfaat temin etmedim. Adımı kullanarak çıkar sağlamaya çalışan kişiler varsa bunu soruşturma sürecinde öğrenmiş bulunuyorum" dedi.

İmar ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara da değinen Balcıoğlu, teknik konuların ilgili müdürlüklerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Başkan olarak belediyedeki her ayrıntıyı bilmem söz konusu değildir. Belediyede usulsüz evrak düzenlendiğini ya da birilerinin menfaat sağladığını düşünmüyorum" diye konuştu.

Dosyada yer alan Paris Cafe isimli işletmeyle ilgili iddiaları da reddeden Balcıoğlu, söz konusu yerin herhangi bir kişiye devredilmediğini belirterek, işletmenin belediyeye ait sosyal tesis olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

"450 BİN DOLAR ALDIĞIMA İLİŞKİN İDDİA İFTİRADIR"

Dükkan ruhsatları karşılığında 450 bin dolar aldığı yönündeki iddiaları da kabul etmeyen Balcıoğlu, "Bahsi geçen kişiyle aramızda böyle bir olay yaşanmadı. Hakkımdaki iddialar tamamen iftiradan ibarettir" dedi.

Yolsuzluk soruşturmasına ilişkin süreç sürerken, dosyada yer alan iddialar ve şüphelilerin savunmaları doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.