Tutuklanan seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi.
Dedetaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Üsküdar Belediye Başkan Vekiliğini yürüten Sayın Dündar Ziya Gültekin’in elim bir kazada hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Aynı kazada yaralanan belediye çalışanlarımıza ve diğer yurtdaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Üsküdar Belediye Başkanı
15.10.26 / Çorlu
Sinem Dedetaş"