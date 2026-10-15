Tutuklanan seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi. 

Dedetaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekiliğini yürüten Sayın Dündar Ziya Gültekin’in elim bir kazada hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Aynı kazada yaralanan belediye çalışanlarımıza ve diğer yurtdaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

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Üsküdar Belediye Başkanı

15.10.26 / Çorlu

Sinem Dedetaş"