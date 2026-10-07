Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 68 gün önce tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, cezaevinden dayanışma mesajı paylaştı.

Dedetaş, "Bugün cezaevindeki 68. günüm. Buranın şartlarını anlatıp içinizi sıkmayacağım. Güzel bir şeyden bahsedeceğim: Dayanışma mektuplarınız. Tam manasıyla dayanma gücü oluyorlar." dedi.

CEZAEVİNDE 68. GÜNÜ

Dedetaş'ın, "kuyu tipi" cezaevi olarak nitelendirilen cezaevlerinden biri olan Çorlu'daki Karatepe Cezaevi'nde tutuklu olduğu öğrenildi.

Dedetaş'ın paylaştığı dayanışma mektubu şöyle:

"Bugün cezaevindeki 68. günüm. Buranın şartlarını anlatıp içinizi sıkmayacağım. Güzel bir şeyden bahsedeceğim: Dayanışma mektuplarınız. Tam manasıyla dayanma gücü oluyorlar. Buradaki yalnızlığımı, özlemimi ve haksızlığa uğramışlık duygumu aşmamda çok yardımcı oluyorlar. Her birinin değeri paha biçilmez.

Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bunlardan birini sizinle paylaşmak istedim. İçinde kültürümüzün en güzel el sanatlarından biri olan "oya" ile gelen bir hikâye var:

"...Ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde haksızlığa uğradığınıza inanan milyonlardan biriyim. Dualarımızla da direncimizle de yanınızda olmaya çalışıyoruz. Size durumumuzu bir oya hikâyesiyle anlatmak istiyorum. Hikâyesini anlatacağım oyayı da mektubuma iliştirerek gönderiyorum.

Ayçiçeği; günebakan, gündöndü, günçiçeği, günetepen, günaşık gibi adlar da taşıyor. Güneşe yüzünü çevirmesi ona bu isimleri yakıştırmış sanırım. Günebakanların özelliklerinden biri de şu: İçlerinden biri hasta olduğunda etrafındaki diğer günebakanlar yüzlerini güneşe değil, enerjiye ihtiyaç duyduğunu bildikleri arkadaşlarına çevirirler. Mevcut enerjileriyle, adeta mikoriza ağı gibi ona iyileştirici güç iletirler; boynunu tekrar dikleştirene kadar.

Boynunuz asla bükülmesin; bizim dualarımız, inancımız ve iyi enerjilerimiz size dönük. Günümüz sabırla ve sevgiyle başlıyor. Siz özgür kalana kadar da yüzümüz size dönük olacak...'

Bunu duymak, hissetmek ne kadar önemli! Yüzü bize dönük olan, dayanışma duygularını ve dualarını gönderen tüm dostlarıma ve tüm kız kardeşlerime sevgilerimle..."