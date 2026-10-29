İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dedetaş'ın tutukluluk incelemesinde ev hapsiyle tahliyesine karar verildi. Savcılık kaynakları da Dedetaş'ın ev hapsiyle tahliye olacağı bilgisini doğruladı.

Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay, sosyal medya hesabından kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

SAVCILIK KAYNAKLARI TEYİT ETTİ

Sözcü TV muhabiri Sezin Ceren Övüç Dedetaş'ın tahliyesine ilişkin detayları şöyle paylaştı:

Tutukluluğa itiraz sonucunda Sinem Dedetaş ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliye edilecek. Az önce de Savcılık tarafından da bir teyit geldi. Tutukluluğa itiraz üzerine olan bir tahliyeden bahsediyoruz. Bugün saat kaçta, ne zaman tahliye edilecek ne şekilde olacak bunları takip etmeye devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlamalarıyla 29 Temmuz'da gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...