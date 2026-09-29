“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş, 88 günün ardından görülen ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, Göktaş hakkında bazı suçlamalar yönünden hapis cezası verirken, “suçu ve suçluyu övme” suçlamasından beraatına ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Cezaevinden çıkan Göktaş, yaptığı açıklamada halen tutuklu bulunan Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan’ı hatırlatarak, üçünün aynı araçla İstanbul’a dönmesini hayal ettiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

DEDETAŞ'TAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Göktaş’ın açıklamalarının ardından Sinem Dedetaş da sosyal medya hesabından komedyene mesaj gönderdi.

Dedetaş mesajında, tahliye haberini duyduğu için mutlu olduğunu belirterek, birlikte dönme hayalinin Göktaş tarafından da dile getirilmesinin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Dedetaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Deniz Göktaş, Öncelikle tahliyene çok çok sevindim. Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı. Şuna güveniyorum; 'Ekmeğin yanında gelen poğaça'nın yarattığı duyguyu anlayacak sayılı kişilerden biriyim. Özgür günlerde, bunun muhabbetini yapmak istersen ki; ben çok isterim şimdiden söyleyeyim. Sevgi ve selamlarımla."