Medya A.Ş Genel Müdürü Pınar Türker’in annesi: ‘Kızı antidepresanla ayakta durabiliyor’

İBB Medya A.Ş Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker 359 gündür tutuklu. Annesi Kadriye Türker ve babası Namık Türker, ilerleyen yaşlarına karşın Silivri’ye gelip gidiyorlar. Torunlarıyla ilgilenen Türker çifti şunları anlattı:

ABD’YE OKUMAYA GİTTİ

Büyük kızı Pınar’ın tutuklu olduğu süre içinde liseyi bitirdi. Mezuniyet töreni oldu, balosu oldu. Amerika’dan kabul almıştı, babası götürdü yerleştirdi. Ama annesi bunların hiçbirini göremedi. Küçük kızı ise ortaokul son sınıfta. O çok kötü durumda. Antidepresan kullanıyor, her hafta psikoloğa ve psikiyatra gidiyor. Kızımla gurur duyuyorum, tertemiz, kefilim.

Pınar Türker

Aile yaşantımız alt üst oldu. Dün buraya geldik, duruşma yapılmadan tatil edildi. Beykoz’dan gelip geri döndük. O demir kapının kapanma sesi insanı çok kötü yapıyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunları yaşamamalıydık. Mahkemenin vereceği karara saygımız var. Ama bu sürecin tutuksuz yürütülmesi hem aileler hem toplum için çok daha iyi olur. Bu, insanları da birbirine yaklaştırır, toplumu birleştirir.

CHP lideri Özgür Özel de Fatoş Türker’le ilgili şunları anlatmıştı: “Düzce’de 28 kişilik koğuşta 42’nci olarak yerde yatıyor. Müşterek tuvaletli, yeni geldi diye hep ona temizletiyorlar.”

Başelli’nin kızı Doğa Turan duruşmada annesine “Gurur duyuyorum” diye seslenmişti.

43 yıllık zabıta müdürü Nazan Başelli’nin kızı Doğa Turan: Suçsuzluğunun cezasını çekiyor

İBB’nin 43 yıllık Zabıta Müdürü Nazan Başelli’nin kızı Doğa Turan, duruşma günü annesinin fark etmesi için kırmızı giyerek Silivri’ye geldi.

Nazan Başelli, Erdoğan İBB Başkanı iken de zabıtada görevliydi.

Turan annesine “Anne ayağa kalk, seninle gurur duyuyorum” diye seslendi, o anları ve annesini SÖZCÜ TV’de Barış Terkoğlu’na şöyle anlattı:

KOĞUŞTA HER ŞEYE HAKİM

“Amacım, onun utanacak hiçbir şeyinin olmadığını söylemekti. “Ayağa kalk, kendini göster” demekti. Annem 19 yaşında belediyede göreve başlıyor. İmamoğlu döneminde, ilk kadın zabıta müdürü oluyor. Erkek egemen bir alanda bunu başarması çok önemli. Hem mesleğinin verdiği disiplin hem de karakteri nedeniyle oldukça otoriter biridir. Şu an 60 kişilik bir koğuşta kalıyor. Ramazan’da yemek dağıtımından ibadete kadar birçok şeyi organize ediyor. Teravih kıldırdığını, dua bilmeyenlere öğrettiğini anlatıyor. Herkesin “Nazan ablası” olmuş.

Annem 11 aydır içeride ve ben buna “suçsuzluğunun cezasını çekmek” diyorum. Suçluysak söyleyin, suçsuzsak da söyleyin. Tek beklentimiz sürecin hızlanması. Rüyalarında beni küçük halimle gördüğünü anlatıyor. 43 yıl boyunca işine çok büyük bir adanmışlıkla çalıştı. Bazen beni ihmal etti ama hep ‘ben devletime hizmet ediyorum’ dedi.”