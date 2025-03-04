İnsanlar sizin hakkınızda ne düşünüyor? Muhataplarınız sizi zeki buluyor mu? İlk izleniminiz nasıl? Profesyonel hayatta olduğu kadar kişisel ilişkilerde de her hareketiniz ve duruşunuz, imajınızı şekillendiriyor. Toplantılarda, buluşmalarda hatta iş görüşmelerinde bile beden diliniz sizin yerinize konuşur. Ve bu sessiz iletişimde, küçük bir detay bile büyük fark yaratabilir.

journaldunet.com'da yer alan haberde Loyola Marymount Üniversitesi'nden Amerikalı araştırmacıların yaptığı bir çalışma, belirli bir tutumun başkalarının zekamızı nasıl algıladığını önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Psikoloji uzmanı Profesör Nora Murphy’nin araştırmalarına göre, muhatabımızla kurduğumuz göz teması ile karşımızdaki kişinin beyin kapasitemizi değerlendirmesi arasında belirgin bir ilişki bulunuyor.

Göz teması IQ ile önemli ölçüde ilişkiliydi

Araştırmacı, deneysel çalışmasının sonunda, "Konuşurken göz teması kurmak önemli bir davranıştı: IQ ile önemli ölçüde ilişkiliydi ve daha yüksek algılanan zeka puanlarına katkıda bulundu" şeklinde bir vurgu yapıyor. Başka bir deyişle, muhatabıyla göz teması kuran kişilerin IQ’sunun daha yüksek olduğu izlenimi oluşturuluyor. Ve hepsi bu kadarla da kalmıyor.

Göz teması kurma yeteneği yalnızca algılanan zekayla değil, aynı zamanda özellikle profesyonel dünyada değer verilen diğer karakter özellikleriyle de ilişkilidir. Göz teması, özgüven, kendini ifade etme, bağlılık ve açık sözlülük gibi özelliklerin bir göstergesi olarak değerlendirilir. Beyin görüntüleme çalışmaları, göz temasının beynin duygusal merkezini, yani frontal lobu harekete geçirdiğini ve bu sayede diğer kişiyle daha güçlü bir etkileşim kurulmasına ve dikkatin artmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu. Daha ilginci ise, İsviçreli araştırmacılar, göz temasının zaman algımız üzerinde de etkili olduğunu keşfetti. Gözler buluştuğunda, insanlar bu etkileşimin süresini sistematik olarak daha kısa algılıyor.

Göz temasından kaçınmak ise, muhatabınızda bir dizi olumsuz yargıya yol açabiliyor. Pollfish’in yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, işe alım uzmanlarına, iş görüşmelerinde en önemli olumsuz sinyallerin neler olduğu sorulduğunda, katılımcıların neredeyse yarısı, en büyük sorunun göz teması kuramamak olduğunu belirtti.

Özellikle başlangıç seviyesindeki adaylarda, göz temasından kaçınmaya daha yatkın bir tavır gözlemleniyor. Ancak bu kaçınma, yalnızca bağlılık, ilgi ve motivasyon eksikliği olarak değil, aynı zamanda güven, şeffaflık ve liderlik eksikliği olarak da yorumlanabiliyor. Birine güvenmek ve ona sorumluluk vermek söz konusu olduğunda, göz teması gibi birçok engelleyici faktör devreye giriyor.