İngiliz tütün devi Imperial Brands, maliyetleri düşürmek ve operasyonel yapısını sadeleştirmek amacıyla küresel ölçekte kapsamlı bir küçülmeye gitmeye hazırlanıyor. Şirketin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da dahil olmak üzere kritik pazarlarda binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığı bildirildi.

Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre söz konusu adım, tütün devinin yeniden yapılanma stratejisinin temel bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu kararla değişen küresel pazar dinamiklerine uyum sağlamayı, maliyet yapısını optimize etmeyi ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Yapılacak işten çıkarmaların zamanlaması, hangi birimleri kapsayacağı ve etkilenecek toplam personel sayısına ilişkin resmi ayrıntıların şirket yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.