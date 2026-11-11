10 Avrupa ülkesinde yapılan son bilimsel araştırmalar, bulaşık süngerlerinin tehlikeli bakterileri üreten birer merkeze dönüştüğünü kanıtladı. Sürekli nemli kalan bu eşyalar, eşyaları temizlemek yerine hastalıkları doğrudan yiyecek temas eden yüzeylere taşıyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI NE DİYOR?

Journal of Food Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada, yaklaşık 10 bin tüketicinin kullanım alışkanlıkları incelendi. İncelemeler sonucunda gıda kaynaklı hastalıklara yol açan Salmonella türü bakterilerin, uygun nem koşullarına sahip bulaşık süngerleri üzerinde yedi günden fazla hayatta kalarak hızla çoğaldığı belgelendi.

SICAK SU VE DETERJAN İŞE YARAMIYOR

Süngerlerin bulaşık yıkama işlemi sırasında sıcak su ve kimyasal deterjanlarla yıkanması içindeki bakterileri yok etmeye yetmiyor. Uzman raporlarına göre bu yıkama işlemi bakterilerin direnç kazanmasına ve sıcak ortamda daha hızlı üremelerine zemin hazırlarken, riskli gıdalarla temas eden süngerler mikroorganizmaları doğrudan diğer yüzeylere aktarıyor. Uzmanlar mutfaklarda bakteri oluşumuna karşı kabak lifi gibi doğal alternatiflere geçilmesini tavsiye ediyor.

AMERİKAN TEMİZLİK ENSTİTÜSÜ SÜRE VERDİ

Bulaşık süngerlerinin uzun süre kullanılması mutfak hijyenini ve insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. American Cleaning Institute tarafından paylaşılan verilere göre, mutfaklarda kullanılan standart bulaşık süngerlerinin kullanım yoğunluğuna bağlı olarak en geç bir veya iki haftalık periyotlarda kalıcı olarak yenilenmesi gerekiyor.

HANGİ BELİRTİLERDE ÇÖPE ATILMALI?

İki haftalık kullanım süresi dolmadan süngerde belirgin renk değişimleri, kötü koku veya dokunulduğunda yapışkan bir his oluşması durumunda eşyanın anında çöpe atılması şart koşuluyor. Çiğ et ve tavuk sıvılarına temas eden, parçalanmaya başlayan veya durulanmasına rağmen kötü koku yayan süngerlerin bakteri birikiminde son noktaya geldiği ifade ediliyor.