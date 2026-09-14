Evlerde çöpe atılan tuvalet kağıdı rulo kartonları, geri dönüşüm yöntemiyle iç çamaşırı çekmeceleri için fonksiyonel düzenleyicilere dönüştürülebiliyor. Hafif yapısı ve kolay kesilebilir olması nedeniyle tercih edilen karton rulolar, çekmece içlerinde küçük depolama bölmeleri oluşturulmasını sağlıyor.

GEREKLİ MALZEMELER AÇIKLANDI

Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için temiz ve kuru tuvalet kağıdı ruloları ile bir adet makas gerekiyor. Kullanılacak rulo sayısı, düzenlenecek çekmecenin genişliğine ve eşya miktarına göre değişiklik gösteriyor. İsteğe bağlı olarak ruloların dış görünümünü değiştirmek amacıyla desenli kâğıt, boya veya yapıştırıcı malzemelerden de yararlanılabiliyor.

Çekmece düzenleyicisinin yapım aşamaları şu şekilde sıralanıyor: İlk olarak çekmecenin iç yükseklik sınırı belirleniyor. Rulolar, çekmecenin kapanmasını engellemeyecek şekilde eşit hizada kesiliyor.

Kesilen parçalar çekmece içerisine dikey konumda sıralanıyor. Bölmelerin sabit durması istendiğinde rulolar birbirine yapıştırıcı ile tutturulabiliyor.

Hazırlanan silindir bölmelere rullanmış iç çamaşırları, çoraplar, mendiller ve küçük kemerler gibi aksesuarlar yerleştirilebiliyor. Malzemenin modüler yapısı sayesinde, farklı çekmecelere veya değişen eşya boyutlarına göre yükseklik ve dizilim ayarlamaları sonradan da yapılabiliyor.