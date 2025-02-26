Tuvalet kapağını tuvalet kağıdıyla temizlemek genellikle oturmadan önce titiz kişiler tarafından yapılan yaygın bir alışkanlık. Ancak Japonlara göre, bu hareketin tekrarı hijyenik olmayabilir. Peki, neden bu uygulama hijyenik olmayan bir yöntem olarak görülüyor?

Birçok araştırma, hem umumi hem de evde tuvaletlerin zararlı bakteriler için önemli bir kaynak olabileceğini ortaya koymuştur. Peru'daki bir üniversitede yapılan bir araştırma da sürekli temas halinde olduğumuz tuvalet kolları ve kapı kolları gibi yüzeylerde Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli ve Salmonella typhi gibi mikropların varlığını doğruluyor.

Doğru ürünleri kullanmak ve titiz bir temizlik rutini uygulamak, tuvaletteki mikroorganizmaların sayısını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir. American Journal of Infection Control dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, viral ve bakteriyel kontaminasyonu azaltmanın anahtarı, uygun dezenfektanların kullanılmasıdır. Ancak temizlik etkili olmadığında, bakteriler hızla çoğalarak yakındaki diğer yüzeylere bulaşabilir.

Japon şirketi uyarıyor

Sıhhi tesisat malzemelerinin önde gelen üreticilerinden Japon şirketi TOTO, klozet kapağının tuvalet kağıdıyla temizlenmesinin yüzeyine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İlk bakışta kağıdın malzemeye herhangi bir zararı olmadığı düşünülebilir, ancak gerçekte durum farklıdır:

Kuru kağıt, bakterileri öldürmez ve aşırı ovuşturulduğunda klozet kapağında küçük çizikler oluşabilir. Bu çatlaklar, kir ve mikroorganizmaların birikmesi için uygun alanlar haline gelir ve kapağın etkili bir şekilde dezenfekte edilmesini zorlaştırır. Ayrıca, kuru kağıtla temizlik yapmak statik elektrik üretebilir, bu da daha fazla toz ve havaya karışan partikülleri çekerek temizliği zorlaştırır. Yani, tuvalet kağıdı kullanmak kısa vadede pratik görünse de, uzun vadede bakterilerin yok edilmesine yardımcı olmak yerine çoğalmalarına yol açabilir.

Bu basit kuralları uygulayarak tuvaletinizi daha iyi durumda tutabilir, bakteri oluşumunu azaltabilir ve daha temiz, güvenli bir banyo ortamı sağlayabilirsiniz.

Tuvalet kağıdı yerine yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

Yüzeye zarar vermeden dezenfekte etmek için nötr bir deterjan veya hafif bir temizleyici kullanın.

Plastiği çizebilecek sert süngerler veya aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçının.