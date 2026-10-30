Tuvalet kağıdı rulosunun asılma yönü ile bireylerin kişilik özellikleri ve gelir seviyeleri arasındaki korelasyonu inceleyen anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

TUVALET KAĞISININ NASIL ASILDIĞI KİŞİLĞİNİZ HAKKINDA İPUCU VERİYOR

Kurumsal yöneticilerle çalışan ilişki uzmanı ve yönetici koçu Gilda Carle’ın 2 bin kişinin katılımıyla yürüttüğü çalışmada, tuvalet kağıdını serbest ucu dışa dönük (duvardan uzakta) asan kişilerin daha iddialı ve yönetme eğilimi yüksek profiller sergilediği tespit edildi. Kağıdın serbest ucunu duvara dönük şekilde yerleştirenlerin ise daha uyumlu, esnek ve empati yeteneği gelişmiş bireyler olduğu aktarıldı.

YILLIK KAZANÇLARLA KARŞILAŞTIRILDI

Haberde yer verilen bir diğer anket verisinde ise katılımcıların asma tercihleri ile yıllık kazançları karşılaştırıldı:

Yıllık geliri 20 bin doların altında olan katılımcıların yüzde 73'ünün kağıdı içe (duvara doğru) astığı belirlendi.

Yıllık geliri 50 bin doların üzerinde olan katılımcıların yüzde 60'ının kağıdı dışa dönük asmayı tercih ettiği kaydedildi.

Her iki anketin de akademik standartlarda kesin bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığı ve gündelik bir alışkanlığın bireylerin başarı düzeyini öngörmek için tek başına yeterli bir bilimsel gösterge sayılamayacağı vurgulandı.