Günlük hayatta üzerinde hiç düşünmeden yaptığımız en sıradan hareketler bile kişilik yapımıza dair önemli sinyaller verebiliyor. Evlerin banyolarında yıllardır fikir ayrılıklarına yol açan "tuvalet kağıdının yönü" meselesi de davranış bilimci Dr. Gilda Carle’in gerçekleştirdiği bir çalışmayla mercek altına alındı. Katılımcıların rulo yerleştirme alışkanlıkları ile yaşam felsefeleri, ikili ilişkileri ve duygusal tepkilerinin karşılaştırıldığı anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

ÜSTTEN ASANLAR KONTROLÜ ELİNDE TUTMAYI SEVİYOR

Araştırma verilerine göre tuvalet kağıdını rulonun dışına, yani üstten sarkacak şekilde yerleştiren kişiler daha baskın bir karakter profili çiziyor. Bu tercihi yapan bireylerin sosyal ortamlarda daha girişken, organize olmayı seven ve hayatlarında kontrolü elinde tutmaya yatkın kişiler olduğu ifade ediliyor. Liderlik vasıfları öne çıkan bu grup, günlük yaşamda da net kurallara ve düzene önem veriyor.

ALTTAN ASANLAR DAHA UYUMLU VE DUYGUSAL

Kâğıdın ucunu duvar tarafına, yani alttan gelecek şekilde asmayı tercih edenler ise bambaşka bir kişilik tablosu ortaya koyuyor. Çalışmanın yorumlarına göre bu kişiler genellikle daha duygusal, empati yeteneği gelişmiş ve yüksek sorumluluk bilincine sahip bireylerden oluşuyor. Çatışmadan uzak durmayı tercih eden bu grup, çevresiyle huzurlu ve dengeli ilişkiler kurmaya özen gösteriyor.

YÖNÜ FARK ETMEYENLER ESNEK YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Ruloyu asarken belirli bir yöne takılmayan ve o an eline nasıl gelirse o şekilde yerleştiren kişiler ise esneklikleriyle dikkat çekiyor. Araştırmacılar, değişken tercihleri olan bu grubun yeni durumlara kolayca uyum sağlayabildiğini, katı kurallardan uzak durduğunu ve olaylara daha rahat bir perspektiften yaklaşabildiğini belirtiyor.

TEK BAŞINA KESİN BİR ÖLÇÜT DEĞİL

Uzmanlar, gündelik alışkanlıkların insan psikolojisi ve davranış kalıpları hakkında eğlenceli ve düşündürücü ipuçları sunduğunu ancak tek bir davranışın bir kişinin tüm karakterini kesin biçimde belirleyemeyeceğini hatırlatıyor. Kişiliğin genetik faktörler, yetiştirilme tarzı ve yaşam deneyimleriyle şekillendiğini vurgulayan uzmanlar, bu tür gözlemlerin kişinin kendini tanıması için keyifli bir farkındalık aracı olarak görülmesi gerektiğini ifade ediyor.