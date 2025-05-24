Tuvalet kağıtlarının hayatımıza girmesiyle birlikte doğan ve zamanla tatlı bir tartışma haline gelen bir konu var: “Tuvalet kağıdı rulosu üstten mi yoksa alttan mı asılmalı?”

Bu mesele çoğu zaman küçük bir detay olarak görülse de, aynı evin içinde bile bu konuda farklı tercihlere sahip bireyler olabiliyor. Hatta bazı ailelerde, her birey tuvaleti kullandıktan sonra kağıdı kendi tercihlerine göre yeniden asıyor.

Ancak bilim insanları, bu basit gibi görünen alışkanlığın aslında kişinin karakteri hakkında bazı ipuçları barındırabileceğini savunuyor.

KİŞİLİK ÖZELLİKLER İLE TERCİHLER ÖRTÜŞÜYOR

Davranış biçimleriyle günlük alışkanlıklar arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyen Dr. Gilda Carle, bu araştırmasında katılımcılara önce tuvalet kağıdını nasıl astıklarını sordu.

Ardından, onların yaşam felsefeleri, günlük ilişkilerdeki tutumları ve duygusal tepkilerine dair kapsamlı bir anket uyguladı. Elde edilen yanıtlar doğrultusunda, tuvalet kâğıdı asma tercihiyle kişilik özellikleri arasında dikkat çekici düzeyde benzerlikler saptandı.

ÜSTTEN ASANLAR: DOMİNAT VE DIŞA DÖNÜK BİREYLER

Dr. Carle’in bulgularına göre, tuvalet kağıdını rulonun dışından, yani üstten alacak şekilde yerleştiren bireylerin baskın karakter yapısına sahip oldukları görülüyor.

Bu kişiler genellikle enerjik, sosyal, konuşkan, yönlendirme konusunda başarılı ve hem iş hem özel hayatlarında girişken yapılarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda insan ilişkilerinde kendilerine güven duyduklarını da belirtiyorlar.

ALTTAN ASANLAR: DUYGUSAL VE SORUMLULUK SAHİBİ BİREYLER

Araştırmaya göre, tuvalet kağıdını rulonun iç kısmından, yani alttan çekilecek şekilde yerleştiren bireyler ise daha duygusal ve çatışmalardan uzak durmayı tercih eden insanlar olarak öne çıkıyor.

Bu kişiler, hayatlarında sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve az ama derin ilişkiler kurmayı tercih ettiklerini dile getiriyor. Güven bağını önemseyen bu bireyler, ancak sağlam bir bağ kurdukları kişilerle yakın ilişki geliştiriyorlar.

'TERCİHİM YOK' DİYENLER: UYUMLU VE ESNEK KİŞİLER

Peki ya her zaman aynı tercihte bulunmayanlar? Yani bazen üstten, bazen alttan asanlar? Dr. Carle’in çalışmasına göre bu grup, kurallara sıkı sıkıya bağlı olmayan, esnek ve uyumlu bireylerden oluşuyor.

Duruma göre pratik çözümler üretebilen, katı kalıpları olmayan ve çevresine kolayca adapte olabilen kişiler bu kategoriye giriyor.

Elbette ki, sadece tuvalet kâğıdı asma biçimiyle bir insanın kişilik profilini tam olarak çıkarmak mümkün değil. Ancak bu tür alışkanlıkların, bireyin psikolojik eğilimleri hakkında fikir verebilmesi, davranış bilimi ve psikolojinin gündelik yaşamla ne kadar iç içe olduğunu ve ne denli detaylı çıkarımlar yapabildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.