Günlük hayatta üzerinde hiç düşünmeden yaptığımız basit bir eylem, aslında karakterimizin aynası olabilir mi? Sosyal medyada hızla yayılan bir video, tuvalet kağıdı rulosunu takma alışkanlığımızın "zenginlik" ve "gurur" gibi kavramlarla ilişkili olduğunu iddia ediyor. Eski bir araştırmaya dayandırılan bu görüşe göre, kağıdı çekme yönünüz kim olduğunuzu söylüyor.

ALTTAN ÇEKENLER "FAKİR AMA GURURLU"

Eğer rulo askıda, kağıt duvar tarafında kalacak şekilde (alttan) duruyorsa dikkat! Bu iddiaya göre, kağıdı alttan alan kişiler "fakir ama gururlu" bir profil çiziyor. Daha geleneksel, mütevazı ve onuruna düşkün kişilerin tuvalet kağıdını bu şekilde konumlandırdığı öne sürülüyor.

ÜSTTEN ÇEKENLER "ZENGİN VE UKALA"

Kağıdı rulo üzerinden, yani dışa doğru takanlar için yapılan tanım ise oldukça sert: "Zengin ve ukala." Özgüveni yüksek, baskın ve başarı odaklı kişilerin ruloyu bu şekilde kullandığı iddia ediliyor. Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı, bu tanımın kendilerine uyup uymadığını tartışmaya başladı bile.

PEKİ BU İŞİN ASLI NEDİR?

Videodaki iddia eğlenceli bir "şehir efsanesi" tadında olsa da, tarihteki gerçekler biraz daha farklı. Tuvalet kağıdının mucidi sayılan Seth Wheeler'ın 1891 yılında aldığı orijinal patent çizimine bakıldığında, kağıdın "üstten" gelecek şekilde tasarlandığı görülüyor. Yani mucidine göre "doğru" yol, videodaki "zengin ve ukala" seçeneğiyle örtüşüyor!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Video kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Bazı kullanıcılar "Yıllardır fakir ama gururluymuşum haberim yok" diyerek durumu tiye alırken, bazıları ise "Bu sadece bir alışkanlık, karakterle ne ilgisi var?" diyerek tepki gösterdi.