Standart tuvalet kâğıtlarının kullanımı ve kanalizasyon sistemlerine etkileriyle ilgili uzman tesisatçılardan değerlendirmeler geldi. Yapılan açıklamalara göre, suda hızlı çözünme özelliğine sahip standart tuvalet kâğıtları genel olarak tuvalete atılabiliyor; ancak bu durum tesisatın mevcut yapısına ve kullanılan kağıdın türüne göre değişiklik gösteriyor.

KULLANIM MİKTARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Tesisatçıların aktardığı bilgilere göre, kanalizasyon altyapısı iyi durumda olan binalarda tuvalet kâğıdı kullanımı bir sorun teşkil etmiyor. Buna karşın, tek seferde yüksek miktarda kağıt tüketilmesi, kağıdın tamamen çözünmesine zaman tanımadığı için boru dirseklerinde veya biriken tortularda tıkanmaya yol açabiliyor.

Özellikle eski binalardaki borularda zamanla oluşan tortular ve daralan çaplar tıkanma riskini artırıyor. Risk oluşturan başlıca etkenler şu şekilde sıralandı:

Tek seferde aşırı miktarda kağıt atılması

Rezervuar su debisinin düşük olması

Borularda hasar, yıpranma veya tortu birikimi bulunması

Suda çözünmesi zor olan çok katlı ve kalın kâğıtların tercih edilmesi

Tesisatın geçmişte benzer tıkanıklık problemleri yaşamış olması

Suyun tuvaletten yavaş süzülmesi, borularda kısmi bir engelin veya yapısal bir sorunun habercisi olarak değerlendiriliyor.

BU BASİT TEST EVDE YAPILABİLİR

Kullanılan tuvalet kâğıdının tesisata uygunluğunu tespit etmek için pratik bir yöntem öneriliyor. Bir kavanoz suya koyulan kâğıt parçaları çalkalandığında hızlıca küçük parçalara ayrılıyorsa tuvalete atmaya uygun kabul ediliyor. Parçalanmayan veya kütle hâlinde kalan ürünlerin ise çöpe atılması tavsiye ediliyor.

SADECE TUVALET KAĞIDI ATILMALI

Uzmanlar, yapısı kağıda benzeyen her ürünün tuvalete atılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Tuvalete kesinlikle atılmaması gereken maddeler şunlar:

Islak mendiller ve kağıt havlular

Makyaj temizleme pamukları ve kulak çubukları

Kişisel hijyen ürünleri ve pamuklu malzemeler

Suda çözünmeyen bu maddelerin borularda ciddi tıkanıklıklara neden olduğu belirtiliyor.

SEPTİK SİSTEM KULLANICILARINA ÖZEL UYARI

Fosseptik (septik) sistem kullanan mülk sahiplerinin daha tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor. Bu sistemlerde üretici talimatlarına uyulması ve suda hızlı parçalanan özel kâğıtların seçilmesi gerektiği, aksi takdirde sistemde sık arıza ve yüksek bakım maliyetlerinin ortaya çıkabileceği bildiriliyor.