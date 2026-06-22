Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sivrisinek şikayetlerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Birçok bölgede, klasik sivrisinek türlerinin yerini alan ve çok daha agresif yapıya sahip olan Asya kaplan sivrisinekleri nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Kapalı pencereler, kalın perdeler ve sinekliklerin yetersiz kaldığı durumlarda ise sosyal medyada ve internette paylaşılan ev yapımı alternatif yöntemler öne çıkıyor.

Daha önce gündeme gelen çorap, sarımsak ve defne yaprağı kombinasyonunun etkisiz olduğunun belirtilmesinin ardından, son dönemde tuvalet kağıdı ve kağıt havlu kullanılarak yapılan iki farklı yöntem dikkat çekiyor. Mağazalarda satılan kimyasal kovuculara alternatif olarak sunulan bu yöntemlerin uygulama adımları şu şekilde:

1- Esansiyel yağ destekli kağıt yöntemi

Böcekleri kokusuyla uzaklaştırmayı hedefleyen bu yöntemde, sitronella yağı başrolde yer alıyor. Birkaç şerit tuvalet kağıdı kesilerek bir tepsi veya kabın içerisine yerleştiriliyor.

Sivrisineklerin tahammül edemediği güçlü bir aromaya sahip olan sitronella esansiyel yağından kağıtların üzerine birkaç damla damlatılıyor. Aromanın odaya yayılmasıyla birlikte alanın sivrisineklerden korunması amaçlanıyor.

2- Diş macunlu kağıt havlu yakma yöntemi

Daha kalıcı ve yoğun bir etki arayanların tercih ettiği bu diğer varyasyonda ise daha dayanıklı yapıda olan mutfak kağıt havluları kullanılıyor. Mutfak kağıdının üzerine şerit halinde sıradan bir diş macunu sürülüyor.

Kağıt, diş macunu iç kısımda kalacak şekilde sıkıca burularak uzun bir fitil (şerit) haline getiriliyor. Hazırlanan bu kağıt şerit, yarısı dışarıda kalacak şekilde cam bir şişenin içerisine yerleştiriliyor. Dışarıda kalan uç kısım çakmakla tutuşturuluyor.

Kağıdın alev almadan, içten içe tütmesi (korlanması) sağlanıyor. Bu sayede odaya hızla yayılan diş macunu kokusunun sivrisinekleri ortamdan uzaklaştırdığı ifade ediliyor.